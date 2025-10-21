Murder Party Saint-Amans-des-Cots

Murder Party Saint-Amans-des-Cots mardi 21 octobre 2025.

Murder Party

Salle des fêtes Saint-Amans-des-Cots Aveyron

Début : Mardi 2025-10-21

Entre amis ou en famille, venez résoudre l’enquête du bal des monstres . Soirée ouverte à tous. Déguisez-vous, une récompense sera offerte au plus beau costume. Buvette sur place. Inscriptions au 06 58 00 34 94.

5€/pers et gratuit pour les moins de 10 ans. Une boisson chaude offerte par participant. .

Salle des fêtes Saint-Amans-des-Cots 12460 Aveyron Occitanie +33 6 58 00 34 94

English :

With friends or family, come and solve the Monster Ball investigation. Open to all. Dress up, and there will be a prize for the best costume. Refreshments on site. Registration on 06 58 00 34 94.

German :

Kommen Sie mit Freunden oder der Familie, um den Fall Ball der Monster zu lösen. Der Abend ist für alle offen. Verkleiden Sie sich, das schönste Kostüm wird prämiert. Getränke vor Ort. Anmeldungen unter 06 58 00 34 94.

Italiano :

Con gli amici o la famiglia, venite a risolvere l’indagine Monster Ball . La serata è aperta a tutti. Vestitevi e ci sarà un premio per il miglior costume. Rinfresco in loco. Per iscriversi, chiamare il numero 06 58 00 34 94.

Espanol :

Con amigos o en familia, venga a resolver la investigación del Monster Ball . La velada está abierta a todos. Disfrázate y habrá un premio para el mejor disfraz. Refrescos in situ. Para inscribirse, llame al 06 58 00 34 94.

L’événement Murder Party Saint-Amans-des-Cots a été mis à jour le 2025-10-08 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)