UNIDIVERSLE MÉDIAVERS CULTUREL
AGENDA · Saint-Étienne-de-Chigny

Murder Party Saint-Étienne-de-Chigny

samedi 31 octobre 2026 · Saint-Étienne-de-Chigny

Murder Party Saint-Étienne-de-Chigny

Informations pratiques

Début
samedi 31 octobre 2026
Fin
dimanche 1 novembre 2026
Adresse
Route de Beauvois
Ville
37230 Saint-Étienne-de-Chigny
Département
Indre-et-Loire
Tarif

Saint-Étienne-de-Chigny

Murder Party

Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny Indre-et-Loire

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-11-01

Date(s) :
2026-10-31

Murder Party – Le secret de la chambre 13
La soirée se déroulera à Beauvois le 31 Octobre 1976
  .

Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 50 11  reception.beauvois@lamaisonyounan.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

Murder Party – The Secret of Room 13
The event will take place in Beauvois on October 31, 1976

L’événement Murder Party Saint-Étienne-de-Chigny a été mis à jour le 2026-09-06 par ADT 37

À voir aussi à Saint-Étienne-de-Chigny (Indre-et-Loire)