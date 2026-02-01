Murder Party Saint-Étienne-de-Chigny
samedi 31 octobre 2026 · Saint-Étienne-de-Chigny
Informations pratiques
Saint-Étienne-de-Chigny
Murder Party
Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny Indre-et-Loire
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-10-31
fin : 2026-11-01
Date(s) :
2026-10-31
Murder Party – Le secret de la chambre 13
La soirée se déroulera à Beauvois le 31 Octobre 1976
.
Route de Beauvois Saint-Étienne-de-Chigny 37230 Indre-et-Loire Centre-Val de Loire +33 2 47 55 50 11 reception.beauvois@lamaisonyounan.com
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Murder Party – The Secret of Room 13
The event will take place in Beauvois on October 31, 1976
L’événement Murder Party Saint-Étienne-de-Chigny a été mis à jour le 2026-09-06 par ADT 37
À voir aussi à Saint-Étienne-de-Chigny (Indre-et-Loire)
- Brunch au Château Saint-Étienne-de-Chigny 20 septembre 2026