Murder party Saint-Jean-d’Angély

Murder party Saint-Jean-d’Angély jeudi 19 février 2026.

Murder party

9 rue Régnaud Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime

Tarif : 5 – 5 – 5 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-02-19 18:30:00
fin : 2026-02-19

Date(s) :
2026-02-19

Soirée riche en frissons. Co-animée avec l’équipe de la Micro-Folie
  .

9 rue Régnaud Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 09 72  musee@angely.net

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

false

L’événement Murder party Saint-Jean-d’Angély a été mis à jour le 2025-12-31 par Destination Vals de Saintonge Charentes Tourisme