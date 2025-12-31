Murder party Saint-Jean-d’Angély
Murder party Saint-Jean-d’Angély jeudi 19 février 2026.
Murder party
9 rue Régnaud Saint-Jean-d’Angély Charente-Maritime
Tarif : 5 – 5 – 5 EUR
Début : 2026-02-19 18:30:00
fin : 2026-02-19
2026-02-19
Soirée riche en frissons. Co-animée avec l’équipe de la Micro-Folie
.
9 rue Régnaud Saint-Jean-d’Angély 17400 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 25 09 72 musee@angely.net
