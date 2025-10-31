Murder Party Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax
Murder Party Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax vendredi 31 octobre 2025.
Murder Party
Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax Landes
Jeu d’enquête grandeur nature où les participants incarnent des personnages et doivent résoudre collectivement un crime en retrouvant le coupable. Public adulte, durée 2h. Sur inscription. .
Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 68 mediatheque@st-paul-les-dax.fr
