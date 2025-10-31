Murder Party Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax

Murder Party Médiathèque Louise Michel Saint-Paul-lès-Dax vendredi 31 octobre 2025.

Murder Party

Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax Landes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-31

fin : 2025-10-31

Date(s) :

2025-10-31

Jeu d’enquête grandeur nature où les participants incarnent des personnages et doivent résoudre collectivement un crime en retrouvant le coupable. Public adulte, durée 2h. Sur inscription. .

Médiathèque Louise Michel 1 bis rue des Bruyères Saint-Paul-lès-Dax 40990 Landes Nouvelle-Aquitaine +33 5 58 91 20 68 mediatheque@st-paul-les-dax.fr

English : Murder Party

German : Murder Party

Italiano :

Espanol : Murder Party

L’événement Murder Party Saint-Paul-lès-Dax a été mis à jour le 2025-10-11 par OT Grand Dax