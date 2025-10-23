Murder Party Saint-Vougay

Murder Party Saint-Vougay jeudi 23 octobre 2025.

Murder Party

Château de Kerjean Saint-Vougay Finistère

Début : 2025-10-23 18:30:00

fin : 2025-10-31 20:30:00

2025-10-23

Un jeu d’enquête grandeur nature ! Parviendrez-vous à résoudre le mystère qui plane sur le Château de Kerjean ?

En cette froide nuit d’automne, une curieuse atmosphère règne à Kerjean, la porte entre le monde des vivants et celui des morts serait-elle vraiment ouverte ? Tout est obscur, mieux vaut être sur ses gardes, vous empruntez la grande allée et vous vous sentez épiés, des ombres semblent vous escorter… Ҫa y est ! vous y êtes, devant la lourde porte en bois, vous vous préparez à entrer dans ce beau château sans bien savoir ce qui se cache derrière les murs…

Avec votre équipe, retrouvez les moindres indices afin de résoudre les mystères qui entourent le Château de Kerjean.

NOUVEAU SCENARIO !

Octobre 1793, en cette période délicate, la marquise Suzanne‐Augustine de Coatanscour a pris la fuite, loin de Kerjean. Les hommes de la garde nationale du général Canclaux ont investi les lieux et commencent à détériorer chaque jour un peu plus le château. Mais voilà… En cette soirée d’automne, période de la Terreur, plusieurs histoires vont se croiser…

Tout public à partir de 8 ans.

Dates

– Jeudi 23 octobre

– Vendredi 24 octobre

– Samedi 25 octobre

– Jeudi 30 octobre

– Vendredi 31 octobre

Réservation en ligne obligatoire. .

Château de Kerjean Saint-Vougay 29440 Finistère Bretagne +33 2 98 69 93 69

