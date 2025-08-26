Murder Party « Scoop Mortel » Le Palais Royan Événements Royan
Murder Party « Scoop Mortel »
Le Palais Royan Événements 42 Avenue des Congrès Royan Charente-Maritime
Tarif : 10 – 10 – 10 EUR
Début : 2025-08-26
fin : 2025-10-28
2025-08-26 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30
Le corps de Marc, le patron de la presse royannaise l’info de plus est retrouvé inanimé. Que s’est-il passé ?
Le Palais Royan Événements 42 Avenue des Congrès Royan 17200 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 5 46 08 21 00
English :
The body of Marc, the owner of the Royannaise press « l?info de plus », is found lifeless. What had happened?
German :
Die Leiche von Marc, dem Chef der royannischen Presse « l’info de plus », wird leblos aufgefunden. Was ist passiert?
Italiano :
Il corpo di Marc, il capo della stampa Royannais « l’info de plus », viene trovato senza vita. Che cosa è successo?
Espanol :
El cuerpo de Marc, el jefe de la prensa royana « l’info de plus », aparece sin vida. ¿Qué ha ocurrido?
