Murder Party « Scoop Mortel » Le Palais Royan Événements Royan mardi 26 août 2025.

Murder Party « Scoop Mortel »

Le Palais Royan Événements 42 Avenue des Congrès Royan Charente-Maritime

Tarif : 10 – 10 – 10 EUR

Début : 2025-08-26

fin : 2025-10-28

2025-08-26 2025-10-28 2025-10-29 2025-10-30

Le corps de Marc, le patron de la presse royannaise l’info de plus est retrouvé inanimé. Que s’est-il passé ?

+33 5 46 08 21 00

English :

The body of Marc, the owner of the Royannaise press « l?info de plus », is found lifeless. What had happened?

German :

Die Leiche von Marc, dem Chef der royannischen Presse « l’info de plus », wird leblos aufgefunden. Was ist passiert?

Italiano :

Il corpo di Marc, il capo della stampa Royannais « l’info de plus », viene trovato senza vita. Che cosa è successo?

Espanol :

El cuerpo de Marc, el jefe de la prensa royana « l’info de plus », aparece sin vida. ¿Qué ha ocurrido?

