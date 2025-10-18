Murder Party Sedan

Murder Party Sedan samedi 18 octobre 2025.

Murder Party

Médiathèque Georges-Delaw Sedan Ardennes

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-18

fin : 2025-10-18

Date(s) :

2025-10-18

Plongez au coeur d’un après-midi plein de mystères où chaque détail compte et où personne n’est vraiment innocent.Entre indices à déchiffrer, témoignages à analyser et secrets bien gardés, saurez-vous démasquer le coupable avant qu’il ne soit trop tard ?Public Adulte. Places limitées, sur réservation.

.

Médiathèque Georges-Delaw Sedan 08200 Ardennes Grand Est +33 3 24 29 26 48

English :

Dive into the heart of an afternoon full of mysteries, where every detail counts and no one is really innocent. Between clues to decipher, testimonies to analyze and well-kept secrets, will you be able to unmask the culprit before it’s too late? Adult public. Places limited, booking essential.

German :

Tauchen Sie ein in einen Nachmittag voller Geheimnisse, an dem jedes Detail zählt und niemand wirklich unschuldig ist.Zwischen zu entschlüsselnden Indizien, zu analysierenden Zeugenaussagen und gut gehüteten Geheimnissen können Sie den Schuldigen entlarven, bevor es zu spät ist… Zielgruppe Erwachsene. Begrenzte Anzahl von Plätzen, Reservierung erforderlich.

Italiano :

Immergetevi nel cuore di un pomeriggio pieno di misteri, dove ogni dettaglio conta e nessuno è davvero innocente. Con indizi da decifrare, testimoni da analizzare e segreti ben custoditi, riuscirete a smascherare il colpevole prima che sia troppo tardi? Pubblico adulto. Posti limitati, prenotazione obbligatoria.

Espanol :

Sumérgete en el corazón de una tarde llena de misterios, donde cada detalle cuenta y nadie es realmente inocente. Con pistas que descifrar, testigos que analizar y secretos bien guardados, ¿serás capaz de desenmascarar al culpable antes de que sea demasiado tarde? Público adulto. Plazas limitadas, imprescindible reservar.

L’événement Murder Party Sedan a été mis à jour le 2025-10-07 par Ardennes Tourisme