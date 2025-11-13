Murder Party Thionville

Murder Party

Nouvel événement exceptionnel dans le cadre de notre Mois du Polar, nous vous convions à une Murder Party ! Rejoignez-nous pour résoudre un meurtre !

Réveillon de nouvel an 1925, dans le bar clandestin le MoonShine. Au milieu de la nuit, James, le tenancier et chef de cartel, est retrouvé mort dans son bureau. Tout le monde est suspect qui est le tueur et qui pourra prendre la place de James ?

Attention les places sont très limitées, nous ne pourrons accueillir que sept enquêteurs. Nous demandons aux heureux inscrits de venir avec une tenue dans le style de l’époque prohibition et années 20.

Au programme une soirée pleine de suspense !

Évènement proposé dans le cadre de la Quinzaine des Librairies du Grand Est, Libraires de l’Est

Sur inscription.Tout public

English :

As part of our Month of Thriller, we’re inviting you to a Murder Party! Join us to solve a murder!

New Year’s Eve 1925, in the MoonShine speakeasy. In the middle of the night, James, the owner and cartel boss, is found dead in his office. Everyone’s a suspect: who’s the killer, and who can take James’s place?

Please note: places are very limited, and we can only accommodate seven investigators. We ask those lucky enough to sign up to come dressed in the style of the period: Prohibition and the 20s.

We look forward to a suspenseful evening!

Event organized as part of the Quinzaine des Librairies du Grand Est, Libraires de l’Est

Registration required.

German :

Als neues außergewöhnliches Ereignis im Rahmen unseres Polar-Monats laden wir Sie zu einer Murder Party ein! Schließen Sie sich uns an, um einen Mord aufzuklären!

Silvester 1925, in der illegalen Bar MoonShine. Mitten in der Nacht wird James, der Wirt und Kartellchef, tot in seinem Büro aufgefunden. Jeder ist verdächtig: Wer ist der Mörder und wer kann James’ Platz einnehmen?

Achtung: Die Plätze sind sehr begrenzt, wir werden nur sieben Ermittler aufnehmen können. Wir bitten die glücklichen Teilnehmer, in einem Outfit zu erscheinen, das dem Stil der Zeit entspricht: Prohibition und 20er Jahre.

Auf dem Programm steht ein Abend voller Spannung!

Veranstaltung im Rahmen der Quinzaine des Librairies du Grand Est, Libraires de l’Est

Mit Anmeldung.

Italiano :

Nell’ambito del nostro Mese del Thriller, vi invitiamo a un Murder Party! Unitevi a noi per risolvere un omicidio!

Capodanno 1925, nello speakeasy MoonShine. Nel cuore della notte, James, il proprietario e boss del cartello, viene trovato morto nel suo ufficio. Tutti sono sospettati: chi è l’assassino e chi può prendere il posto di James?

Attenzione: i posti sono molto limitati e possiamo ospitare solo sette investigatori. Chiediamo ai fortunati che si iscrivono di venire vestiti secondo lo stile dell’epoca: il proibizionismo e gli anni Venti.

In programma: una serata ricca di suspense!

Evento organizzato nell’ambito della Quinzaine des Librairies du Grand Est, Libraires de l’Est

Iscrizione obbligatoria.

Espanol :

Como parte de nuestro Mes del Suspense, le invitamos a una fiesta de asesinatos ¡Únase a nosotros para resolver un asesinato!

Nochevieja de 1925, en el bar clandestino MoonShine. En mitad de la noche, James, el propietario y jefe del cartel, aparece muerto en su despacho. Todo el mundo está bajo sospecha: ¿quién es el asesino y quién puede ocupar el lugar de James?

Atención: las plazas son muy limitadas y sólo podemos acoger a siete investigadores. Pedimos a los afortunados que se apunten que vengan vestidos al estilo de la época: la Ley Seca y los años veinte.

En el programa: ¡una velada llena de suspense!

Evento organizado en el marco de la Quinzaine des Librairies du Grand Est, Libraires de l’Est

Inscripción obligatoria.

