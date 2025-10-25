Murder Party Tous contre un Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille
Murder Party Tous contre un Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille samedi 25 octobre 2025.
Murder Party Tous contre un
Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle
Tarif : 5 EUR
5
Tarif réduit
Date et horaire :
Début : Samedi Samedi 2025-10-25 20:30:00
fin : 2025-10-25 22:30:00
Date :
2025-10-25
Le détective Andréa Torres a besoin de vous sur une enquête !
Une personne se sent menacée, saurez-vous empêcher le drame ?
Durée 2h.
Sur réservationAdultes
5 .
Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr
English :
Detective Andréa Torres needs your help with an investigation!
Someone is feeling threatened. Will you be able to prevent a tragedy?
Running time 2 hours.
By reservation only
German :
Die Detektivin Andrea Torres braucht deine Hilfe bei einer Untersuchung!
Eine Person fühlt sich bedroht. Können Sie die Tragödie verhindern?
Dauer 2 Stunden.
Mit Reservierung
Italiano :
Il detective Andréa Torres ha bisogno del vostro aiuto per un’indagine!
Qualcuno si sente minacciato: riuscirete a evitare una tragedia?
Durata: 2 ore.
Solo su prenotazione
Espanol :
La detective Andréa Torres necesita tu ayuda en una investigación
Alguien se siente amenazado. ¿Serás capaz de evitar una tragedia?
Duración: 2 horas.
Sólo con reserva
