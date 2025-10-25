Murder Party Tous contre un Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

Murder Party Tous contre un Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille samedi 25 octobre 2025.

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Tarif : 5 EUR
Samedi 2025-10-25 20:30:00
2025-10-25 22:30:00

2025-10-25

Le détective Andréa Torres a besoin de vous sur une enquête !
Une personne se sent menacée, saurez-vous empêcher le drame ?
Durée 2h.

Sur réservationAdultes
5  .

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30  mgdlt@moselle.fr

English :

Detective Andréa Torres needs your help with an investigation!
Someone is feeling threatened. Will you be able to prevent a tragedy?
Running time 2 hours.

By reservation only

German :

Die Detektivin Andrea Torres braucht deine Hilfe bei einer Untersuchung!
Eine Person fühlt sich bedroht. Können Sie die Tragödie verhindern?
Dauer 2 Stunden.

Mit Reservierung

Italiano :

Il detective Andréa Torres ha bisogno del vostro aiuto per un’indagine!
Qualcuno si sente minacciato: riuscirete a evitare una tragedia?
Durata: 2 ore.

Solo su prenotazione

Espanol :

La detective Andréa Torres necesita tu ayuda en una investigación
Alguien se siente amenazado. ¿Serás capaz de evitar una tragedia?
Duración: 2 horas.

Sólo con reserva

L’événement Murder Party Tous contre un Vic-sur-Seille a été mis à jour le 2025-08-13 par OT DU PAYS SAULNOIS