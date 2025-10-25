Murder Party Tous contre un Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille

Murder Party Tous contre un Place Jeanne D’Arc Vic-sur-Seille samedi 25 octobre 2025.

Murder Party Tous contre un

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille Moselle

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 20:30:00

fin : 2025-10-25 22:30:00

2025-10-25

Le détective Andréa Torres a besoin de vous sur une enquête !

Une personne se sent menacée, saurez-vous empêcher le drame ?

Durée 2h.

Sur réservationAdultes

Place Jeanne D’Arc Musée Départemental Georges de La Tour Vic-sur-Seille 57630 Moselle Grand Est +33 3 87 78 05 30 mgdlt@moselle.fr

English :

Detective Andréa Torres needs your help with an investigation!

Someone is feeling threatened. Will you be able to prevent a tragedy?

Running time 2 hours.

By reservation only

German :

Die Detektivin Andrea Torres braucht deine Hilfe bei einer Untersuchung!

Eine Person fühlt sich bedroht. Können Sie die Tragödie verhindern?

Dauer 2 Stunden.

Mit Reservierung

Italiano :

Il detective Andréa Torres ha bisogno del vostro aiuto per un’indagine!

Qualcuno si sente minacciato: riuscirete a evitare una tragedia?

Durata: 2 ore.

Solo su prenotazione

Espanol :

La detective Andréa Torres necesita tu ayuda en una investigación

Alguien se siente amenazado. ¿Serás capaz de evitar una tragedia?

Duración: 2 horas.

Sólo con reserva

