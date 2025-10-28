Murder party une soirée dans la mafia Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou
Murder party une soirée dans la mafia
Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor
C’est le retour des murder party !
Le principe est simple, pendant une soirée vous incarnez un personnage et vous devez résoudre un mystère. La médiathèque enverra en amont aux participants, les fiches personnages à incarner (attention ne surtout pas les révéler avant). Pendant cette partie, les organisateurs vous aideront dans votre enquête !
Les adultes seront plongés dans le monde de la mafia !
A partir de 15 ans et adultes
Vous avez jusqu’au 13 octobre pour vous inscrire par mail. .
Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34
