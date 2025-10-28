Murder party une soirée dans la mafia Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou

Murder party une soirée dans la mafia Médiathèque Le Triplex Pleslin-Trigavou mardi 28 octobre 2025.

Murder party une soirée dans la mafia

Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-28 18:00:00

fin : 2025-10-28 20:00:00

Date(s) :

2025-10-28

C’est le retour des murder party !

Le principe est simple, pendant une soirée vous incarnez un personnage et vous devez résoudre un mystère. La médiathèque enverra en amont aux participants, les fiches personnages à incarner (attention ne surtout pas les révéler avant). Pendant cette partie, les organisateurs vous aideront dans votre enquête !

Les adultes seront plongés dans le monde de la mafia !

A partir de 15 ans et adultes

Vous avez jusqu’au 13 octobre pour vous inscrire par mail. .

Médiathèque Le Triplex 1 Place du Docteur Guy Jourdan Pleslin-Trigavou 22490 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 27 57 34

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Murder party une soirée dans la mafia Pleslin-Trigavou a été mis à jour le 2025-10-16 par Dinan-Cap Fréhel Tourisme