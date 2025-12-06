Murder Party VIC-EN-BIGORRE Vic-en-Bigorre

Murder Party

VIC-EN-BIGORRE Lycée Agricole Jean-Monnet Vic-en-Bigorre Hautes-Pyrénées

Gratuit

Gratuit

Date : 2025-12-06 18:00:00 - 22:30:00

Début : 2025-12-06 18:00:00

fin : 2025-12-06 22:30:00

Date(s) :

2025-12-06

COMPLET

La MJC et le Lycée Agricole Jean-Monnet organisent une Murder Party et vous invites à tester vos talents d’enquêteur !

Le mystère est…

Chers enquêtrices, chers enquêteurs,

Je me présente Isabelle Morin. Si je vous écris aujourd’hui, c’est que ma fille Lucie Morin, 17 ans, ma fille qui est toute ma vie, a disparu depuis près d’un mois. Elle aurait participé à une cérémonie à la con, con comme la lune, avec un groupe d’illuminés qui se font appeler Le Cercle de Séléné .

J’ai prévenu la gendarmerie dès le lendemain ! Mais évidemment, ils ne font rien. Pour eux c’est une fugue classique, une ado comme mille autres qui s’échappent pour aller vivre leur vie. A croire qu’ils se foutent complètement de ce qui peut arriver à une jeune femme de nos jours !

Je vous en supplie, aidez-moi à la retrouver. Pour cela j’ai un plan infiltrer la secte lors de leur prochaine cérémonie de la pleine lune. Mais j’ai besoin de votre aide.

Je vous donne rendez-vous samedi 6 décembre à 18h au lycée agricole Jean Monnet. Pour être accepté dans l’enceinte deux choses capitales ne soyez pas en retard et venez vêtus tout de noir.

Isabelle Morin

C’est quoi une Murder Party ?

Une murder party est un jeu consistant à résoudre une énigme policière, en incarnant les protagonistes de l’histoire. Il s’agit d’une forme de jeu de rôle, en grandeur nature, un croisement entre théâtre d’improvisation, jeu d’enquête, aventure policière. L’un des intérêts principaux du jeu est de jouer les rôles des personnages d’une histoire criminelle.

INSCRIPTION seul·e ou en groupe déjà constitué.

Cette enquête est ouverte à partir de 12 ans ( l’intrigue risque d’être trop complexe pour les plus jeunes et longue) et jusqu’à … tout âge!

Accueil dès 18h accueil au Lycée Agricole pour préparer les équipes.

Début de l’enquête dès 18h30, (comptez ne pas terminer avant minuit…). .

VIC-EN-BIGORRE Lycée Agricole Jean-Monnet Vic-en-Bigorre 65500 Hautes-Pyrénées Occitanie +33 5 62 31 61 00 mjcvic65@orange.fr

English :

SOLD OUT

The MJC and Lycée Agricole Jean-Monnet are organizing a Murder Party and invite you to test your investigative skills!

The mystery is…

Dear investigators,

I’d like to introduce myself: Isabelle Morin. I’m writing to you today because my daughter Lucie Morin, 17, my daughter who is my whole life, has been missing for almost a month. Apparently, she took part in a stupid ceremony, as stupid as the moon, with a group of enlightened people who call themselves Le Cercle de Séléné .

I notified the gendarmerie the very next day! But of course, they did nothing. As far as they’re concerned, it’s just another teenage girl running away to live her life. It’s as if they couldn’t care less what happens to a young woman these days!

I beg you, help me find her. I have a plan: infiltrate the sect at their next full moon ceremony. But I need your help.

I’ll meet you on Saturday December 6 at 6pm at the Lycée Agricole Jean Monnet. To be accepted on the premises, two things are essential: don’t be late and come dressed all in black.

Isabelle Morin

What is a Murder Party?

A murder party is a game of solving a detective mystery by playing the protagonists of the story. It’s a life-size form of role-playing, a cross between improvisational theater, investigative games and detective adventures. One of the main interests of the game is to play the roles of the characters in a crime story.

German :

KOMPLETT

Das MJC und das Lycée Agricole Jean-Monnet organisieren eine Murder Party und laden Sie ein, Ihr Talent als Ermittler zu testen!

Das Geheimnis ist …

Liebe Ermittlerinnen und Ermittler!

Ich stelle mich vor: Isabelle Morin. Ich schreibe Ihnen heute, weil meine 17-jährige Tochter Lucie Morin, meine Tochter, die mein ganzes Leben ist, seit fast einem Monat verschwunden ist. Sie soll an einer bescheuerten, mondbeschienenen Zeremonie mit einer Gruppe von Erleuchteten teilgenommen haben, die sich Der Kreis von Selene nennen.

Ich habe gleich am nächsten Tag die Gendarmerie informiert! Aber natürlich unternehmen sie nichts. Für sie ist es ein klassischer Ausreißer, ein Teenager wie tausend andere, die weglaufen, um ihr Leben zu leben. Es scheint, dass es ihnen völlig egal ist, was heutzutage mit einer jungen Frau passieren kann!

Ich flehe Sie an, helfen Sie mir, sie zu finden. Dazu habe ich einen Plan: Ich will die Sekte bei ihrer nächsten Vollmondzeremonie infiltrieren. Aber ich brauche Ihre Hilfe.

Ich verabrede mich mit Ihnen am Samstag, den 6. Dezember um 18 Uhr in der Landwirtschaftsschule Jean Monnet. Um auf dem Gelände akzeptiert zu werden, sind zwei Dinge entscheidend: Seien Sie nicht zu spät und kommen Sie ganz in Schwarz.

Isabelle Morin

Was ist eine Murder Party?

Eine Murder Party ist ein Spiel, bei dem es darum geht, ein Kriminalrätsel zu lösen und dabei die Protagonisten der Geschichte zu verkörpern. Es handelt sich um eine Form des Rollenspiels in Lebensgröße, eine Kreuzung aus Improvisationstheater, Ermittlungsspiel und Krimiabenteuer. Eines der Hauptinteressen des Spiels besteht darin, die Rollen der Personen in einer Kriminalgeschichte zu übernehmen.

Italiano :

ESAURITO

Il MJC e il Lycée Agricole Jean-Monnet organizzano un Murder Party e vi invitano a mettere alla prova le vostre abilità investigative!

Il mistero è…

Cari investigatori,

Vorrei presentarmi: Isabelle Morin. Vi scrivo oggi perché mia figlia Lucie Morin, 17 anni, la figlia che è tutta la mia vita, è scomparsa da quasi un mese. A quanto pare ha partecipato a una stupida cerimonia, stupida come la luna, con un gruppo di illuminati che si fanno chiamare Il Cerchio di Selene .

Ho avvisato la polizia il giorno dopo! Ma naturalmente non fecero nulla. Per loro era solo un’altra adolescente che scappava per vivere la propria vita. È come se a loro non importasse nulla di ciò che accade a una giovane donna al giorno d’oggi!

Vi prego di aiutarmi a trovarla. Ho un piano: infiltrarmi nella setta durante la loro prossima cerimonia di luna piena. Ma ho bisogno del vostro aiuto.

Ci vediamo sabato 6 dicembre alle 18.00 all’istituto agrario Jean Monnet. Per essere accettati sul posto, due cose sono fondamentali: non arrivare in ritardo e venire vestiti completamente di nero.

Isabelle Morin

Che cos’è un murder party?

Un murder party è un gioco che consiste nel risolvere un mistero poliziesco interpretando i protagonisti della storia. È una forma di gioco di ruolo a grandezza naturale, un incrocio tra improvvisazione teatrale, giochi investigativi e avventure poliziesche. Uno degli interessi principali del gioco è quello di interpretare i ruoli dei personaggi di un giallo.

Espanol :

AGOTADO

El MJC y el Lycée Agricole Jean-Monnet organizan una fiesta de asesinatos y te invitan a poner a prueba tus dotes de investigación

El misterio es…

Queridos investigadores,

Me gustaría presentarme: Isabelle Morin. Les escribo hoy porque mi hija Lucie Morin, de 17 años, mi hija que es toda mi vida, está desaparecida desde hace casi un mes. Al parecer, participó en una estúpida ceremonia, tan estúpida como la luna, con un grupo de iluminados que se hacen llamar El Círculo de Selene .

Avisé a la policía al día siguiente Pero, por supuesto, no hicieron nada. Para ellos, no era más que otra adolescente huyendo para vivir su propia vida. ¡Es como si no les importara lo que le pasa a una joven en estos días!

Les ruego que me ayuden a encontrarla. Tengo un plan: infiltrarme en la secta durante su próxima ceremonia de luna llena. Pero necesito tu ayuda.

Nos encontraremos el sábado 6 de diciembre a las 18h en el colegio agrícola Jean Monnet. Para ser aceptado en el local, dos cosas son indispensables: no llegar tarde y venir vestido todo de negro.

Isabelle Morin

¿Qué es una fiesta de asesinatos?

Una fiesta de asesinatos es un juego que consiste en resolver un misterio policial encarnando a los protagonistas de la historia. Es una forma de juego de rol a escala real, un cruce entre el teatro de improvisación, los juegos de investigación y las aventuras detectivescas. Uno de los principales intereses del juego es encarnar a los personajes de una historia policíaca.

