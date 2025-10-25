Murder Party Vign’Au T Vignot
Murder Party Vign’Au T Vignot samedi 25 octobre 2025.
Murder Party Vign’Au T
Rue du général Verneau Vignot Meuse
Tarif : – – EUR
Gratuit
Début : Samedi Samedi 2025-10-25 17:00:00
fin : 2025-10-25 23:59:00
2025-10-25
Un crime se prépare au Vign’Au T…
Samedi 25 octobre, le bar se transformera en véritable scène d’enquête.
-Places limitées.
-Pensez a réserver votre planche apéritive (stock limité).Tout public
Rue du général Verneau Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 7 68 15 53 85 bar.vignaut@gmail.com
English :
A crime is brewing at Le Vign?Au T?
On Saturday October 25, the bar will be transformed into a veritable crime scene.
-Limited seating.
-Remember to reserve your aperitif board (limited stock).
German :
Im Vign?Au T? wird ein Verbrechen vorbereitet
Am Samstag, den 25. Oktober, verwandelt sich die Bar in eine echte Ermittlungsbühne.
-Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.
-Denken Sie daran, Ihr Aperitif-Brett zu reservieren (begrenzter Vorrat).
Italiano :
Un delitto si prepara a Le Vign?Au T?
Sabato 25 ottobre, il bar si trasformerà in una vera e propria scena del crimine.
-I posti sono limitati.
-Ricordatevi di prenotare il vostro tavolo da aperitivo (scorte limitate).
Espanol :
Se prepara un crimen en Le Vign?Au T?
El sábado 25 de octubre, el bar se transformará en una auténtica escena del crimen.
-Las plazas son limitadas.
-No olvide reservar su tabla de aperitivos (existencias limitadas).
L’événement Murder Party Vign’Au T Vignot a été mis à jour le 2025-10-16 par OT COMMERCY VOID VAUCOULEURS