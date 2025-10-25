Murder Party Vign’Au T Vignot

Rue du général Verneau Vignot Meuse

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Début : Samedi Samedi 2025-10-25 17:00:00

fin : 2025-10-25 23:59:00

2025-10-25

Un crime se prépare au Vign’Au T…

Samedi 25 octobre, le bar se transformera en véritable scène d’enquête.

-Places limitées.

-Pensez a réserver votre planche apéritive (stock limité).Tout public

Rue du général Verneau Vignot 55200 Meuse Grand Est +33 7 68 15 53 85 bar.vignaut@gmail.com

English :

A crime is brewing at Le Vign?Au T?

On Saturday October 25, the bar will be transformed into a veritable crime scene.

-Limited seating.

-Remember to reserve your aperitif board (limited stock).

German :

Im Vign?Au T? wird ein Verbrechen vorbereitet

Am Samstag, den 25. Oktober, verwandelt sich die Bar in eine echte Ermittlungsbühne.

-Die Anzahl der Plätze ist begrenzt.

-Denken Sie daran, Ihr Aperitif-Brett zu reservieren (begrenzter Vorrat).

Italiano :

Un delitto si prepara a Le Vign?Au T?

Sabato 25 ottobre, il bar si trasformerà in una vera e propria scena del crimine.

-I posti sono limitati.

-Ricordatevi di prenotare il vostro tavolo da aperitivo (scorte limitate).

Espanol :

Se prepara un crimen en Le Vign?Au T?

El sábado 25 de octubre, el bar se transformará en una auténtica escena del crimen.

-Las plazas son limitadas.

-No olvide reservar su tabla de aperitivos (existencias limitadas).

