Murder Party Vitrac

Samedi 17 janvier, rendez-vous à Vitrac pour enquêter et diner dans une ambiance mystérieuse !

Au menu

Apéritif,

Lasagne, salade,

Tarte aux pommes/glace vanille

Réservation jusqu’au 14/01 par téléphone. .

Salle du Bastié Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 20 39 52

