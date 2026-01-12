Murder Party Vitrac

Murder Party Vitrac samedi 17 janvier 2026.

Salle du Bastié Vitrac Dordogne

2026-01-17
2026-01-17

Samedi 17 janvier, rendez-vous à Vitrac pour enquêter et diner dans une ambiance mystérieuse !

Au menu
Apéritif,
Lasagne, salade,
Tarte aux pommes/glace vanille

Réservation jusqu’au 14/01 par téléphone.   .

Salle du Bastié Vitrac 24200 Dordogne Nouvelle-Aquitaine +33 7 86 20 39 52 

