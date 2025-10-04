Murder party Voyager autrement Gare de Vittel Vittel

Murder party Voyager autrement Gare de Vittel Vittel samedi 4 octobre 2025.

Murder party Voyager autrement

Gare de Vittel 36 place de la Marne Vittel Vosges

Tarif : – – EUR

0

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Samedi Samedi 2025-10-04 19:00:00

fin : 2025-10-04 21:30:00

Date(s) :

2025-10-04

Le crime de l’Est-Express Jeu d’enquête.

A partir de 12 ans Sur inscription

Octobre 1889, au beau milieu du trajet menant à Paris, à bord de l’Est-Express, un train est obligé de s’arrêter en gare de Vittel. Un homme a été assassiné et le meurtrier se trouve parmi les voyageurs. Enquêtez, récoltez des indices et déjouez les fausses pistes !Tout public

0 .

Gare de Vittel 36 place de la Marne Vittel 88800 Vosges Grand Est +33 3 29 08 98 53

English :

Le crime de l’Est-Express Investigation game.

Ages 12 and up Registration required

October 1889, in the middle of the journey to Paris on the Est-Express, a train is forced to stop at Vittel station. A man has been murdered, and the murderer is among the passengers. Investigate, collect clues and foil false leads!

German :

Das Verbrechen im Ost-Express Ermittlungsspiel.

Ab 12 Jahren Auf Anmeldung

Oktober 1889: Auf dem Weg nach Paris muss der Zug des Est-Express im Bahnhof von Vittel anhalten. Ein Mann wurde ermordet und der Mörder befindet sich unter den Reisenden. Ermittle, sammle Hinweise und überliste falsche Fährten!

Italiano :

Le crime de l’Est-Express Gioco di investigazione.

A partire dai 12 anni Registrazione obbligatoria

Nell’ottobre 1889, nel bel mezzo del viaggio verso Parigi sull’Est-Express, un treno è costretto a fermarsi alla stazione di Vittel. Un uomo è stato assassinato e l’assassino è tra i passeggeri. Indagate, raccogliete gli indizi ed evitate le false piste!

Espanol :

Le crime de l’Est-Express Juego de investigación.

A partir de 12 años Inscripción obligatoria

En octubre de 1889, en pleno viaje a París en el Est-Express, un tren se ve obligado a detenerse en la estación de Vittel. Un hombre ha sido asesinado y el asesino se encuentra entre los pasajeros. ¡Investiga, recoge pistas y evita las pistas falsas!

L’événement Murder party Voyager autrement Vittel a été mis à jour le 2025-09-09 par DESTINATION VITTEL-CONTREXEVILLE