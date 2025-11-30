Murdery: Le polar qui s’improvise totalement sous vos yeux Fronsac

Murdery: Le polar qui s’improvise totalement sous vos yeux

La Comédie de Libourne Fronsac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-30

fin : 2025-11-30

Date(s) :

2025-11-30

Dans le cadre du Festival des Littératures Policières, la compagnie Lezèbre vous entraîne dans un spectacle unique, où rien n’est écrit à l’avance… mais où tout peut arriver.

À partir des suggestions du public, les comédiens improvisent les premières scènes d’une intrigue des rencontres troublantes, des secrets inavoués, des tensions qui montent, et bien d’autres…

Pendant ce temps, un auteur s’inspire de leurs improvisations pour écrire, en direct, une véritable pièce de théâtre. Et quand la trame est prête, les improvisateurs se lancent dans sa représentation.

Qui sera la victime ? Qui sera le meurtrier ? Crime ou quiproquo ? Amour ou trahison ? Ou quoi d’autre? À vous de le découvrir !

Entre jeu d’écriture et d’improvisation, “Murdery” invente un polar vivant, mouvant et imprévisible, où le mystère s’écrit à mesure qu’il se joue.

Entrée gratuite sortie .

La Comédie de Libourne Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 03 15 lacomediedelibourne@gmail.com

