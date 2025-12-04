Murdery: Le polar qui s’improvise totalement sous vos yeux

La Comédie de Libourne Fronsac Gironde

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-12-04

fin : 2025-12-04

Date(s) :

2025-12-04

CHISTERA-THÉÂTRE le spectacle d’impro qui va vous faire lever le bras !

Préparez-vous à vivre un duel d’imagination à couper le souffle — deux duos de comédiens, une scène transformée en terrain de jeu, et un arbitre intraitable prêt à dégainer son MERCI ! plus vite que son ombre !

Ici, pas de scénario, pas de filet, pas de pitié tout se joue en trois manches d’improvisation endiablées où chaque idée devient une balle, chaque réplique une frappe, et chaque fou rire… un point possible !

Mais attention le véritable arbitre, c’est vous !

Le public prête serment, lève le bras, tranche les débats et décide du score. Oui, vous aurez le pouvoir absolu de dire stop, de saluer le génie… ou de condamner une faute dramatique !

Entre rebondissements, thèmes farfelus et styles improbables — du western basque au film d’action existentiel .

La Comédie de Libourne Fronsac 33126 Gironde Nouvelle-Aquitaine +33 5 47 74 03 15 lacomediedelibourne@gmail.com

English : Murdery: Le polar qui s’improvise totalement sous vos yeux

German : Murdery: Le polar qui s’improvise totalement sous vos yeux

Italiano :

Espanol : Murdery: Le polar qui s’improvise totalement sous vos yeux

L’événement Murdery: Le polar qui s’improvise totalement sous vos yeux Fronsac a été mis à jour le 2025-11-20 par OT du Fronsadais