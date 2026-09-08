Muriel Mais taisez-vous Josette ! Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement
dimanche 22 novembre 2026 · Théâtre L'Art Dû · Marseille 6e Arrondissement
Informations pratiques
Marseille 6e Arrondissement
Muriel Mais taisez-vous Josette !
Dimanche 22 novembre 2026 à partir de 20h15. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône
Tarif : 8 – 8 – 12 EUR
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-11-22 20:15:00
fin : 2026-11-22
Date(s) :
2026-11-22
Muriel un tunnel de 60 minutes… à peu près… au théâtre l’Art Dû
Muriel un tunnel de 60 minutes… ou presque ! « Muriel parle depuis sa naissance. Pour elle, tant qu’on parle, il ne se passe rien de grave. À plus de 60 ans, tout est enfin rangé. C’est le moment idéal pour tout déranger. Elle a 60 minutes et elle compte bien les prendre ! .
Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur
Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire
English :
Muriel, a 60-minute tunnel? %E0 more or less… at the Art D%FB theater
L’événement Muriel Mais taisez-vous Josette ! Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille
À voir aussi à Marseille 6e Arrondissement (Bouches-du-Rhône)
- Table-ronde Qui raconte la ville ? Récits, mémoires et transformations des territoires Maison de l’Architecture et de la Ville – PACA Marseille 6e Arrondissement 16 septembre 2026
- La reprise des Mercredis du C2 C2 Hôtel Marseille 6e Arrondissement 16 septembre 2026
- Concert Jiji Artless Gallery & English Bookstore Marseille 6e Arrondissement 17 septembre 2026
- Maria Moreno Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement 18 septembre 2026
- Chicandier, Mathou cann Interdit au public Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement 18 septembre 2026