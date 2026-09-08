Muriel Mais taisez-vous Josette ! Théâtre L’Art Dû Marseille 6e Arrondissement

Informations pratiques

Marseille 6e Arrondissement

Muriel Mais taisez-vous Josette !

Dimanche 22 novembre 2026 à partir de 20h15. Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement Bouches-du-Rhône

Tarif : 8 – 8 – 12 EUR

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-22 20:15:00

fin : 2026-11-22

Date(s) :

2026-11-22

Muriel un tunnel de 60 minutes… à peu près… au théâtre l’Art Dû

Muriel un tunnel de 60 minutes… ou presque ! « Muriel parle depuis sa naissance. Pour elle, tant qu’on parle, il ne se passe rien de grave. À plus de 60 ans, tout est enfin rangé. C’est le moment idéal pour tout déranger. Elle a 60 minutes et elle compte bien les prendre ! .

Théâtre L’Art Dû 83 rue Marengo Marseille 6e Arrondissement 13006 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur

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English :

Muriel, a 60-minute tunnel? %E0 more or less… at the Art D%FB theater

L’événement Muriel Mais taisez-vous Josette ! Marseille 6e Arrondissement a été mis à jour le 2026-09-08 par Office de Tourisme des Loisirs et des Congrès de Marseille