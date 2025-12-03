MURIEL MONTOSSEY – THEATRE A L’OUEST Auray

MURIEL MONTOSSEY Début : 2026-09-25 à 20:00. Tarif : – euros.

Que serait le mariage sans les belles-mères ? Un rêve pour certains, un cauchemar pour d’autres !Dans «BELLE-MÈRE A VENDRE», une comédie haute en couleur, on découvre une belle-mère acariâtre, aussi insupportable qu’encombrante, qui fait de la vie de sa belle-fille un véritable enfer.Insensible, autoritaire et envahissante, elle n’a que faire des états d’âme de celle qui partage la vie de son fils.Mais si personne ne voudrait d’une telle belle-mère chez soi, imaginez un instant … si on pouvait la vendre !Entre quiproquos, retournements de situation et surprises hilarantes, cette pièce promet des éclats de rire à chaque scène.Le personnage se retrouve embarqué dans un tourbillon d’évènements aussi absurdes qu’inattendus, où chacun tente de tirer son épingle du jeu.Une comédie piquante et rythmée qui pose une question universelle : le mariage vaut-il vraiment la peine .. Si c’est pour hériter d’une belle-mère pareille ?Préparez-vous à une soirée mémorable, pleine de fous rires et de situations irrésistiblement drôles !Avec MURIEL MONTOSSEYUne comédie de Ludovic GIVRON et Philippe AREZKI

THEATRE A L’OUEST 8 RUE LEVENANT 56400 Auray 56