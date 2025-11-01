Muriel Mougeolle Espace Acanthe La Ferté-Loupière

Muriel Mougeolle

Espace Acanthe 16 Rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière Yonne

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-01 09:30:00

fin : 2025-11-30 12:30:00

Date(s) :

2025-11-01

Aquarelles et céramiques de Muriel Mougeolle à l’Espace Acanthe. .

Espace Acanthe 16 Rue Pierre de Courtenay La Ferté-Loupière 89110 Yonne Bourgogne-Franche-Comté +33 3 86 73 14 24 acanthe89@orange.fr

English : Muriel Mougeolle

German : Muriel Mougeolle

Italiano :

Espanol :

L’événement Muriel Mougeolle La Ferté-Loupière a été mis à jour le 2025-10-28 par En Bourgogne, la Puisaye a du génie !