MURMURATION LEVEL 2 – LES ARENES DE GRAND PARIS SUD Evry-Courcouronnes

MURMURATION LEVEL 2 Début : 2026-03-10 à 20:00. Tarif : – euros.

HORATIO PRÉSENTE ( L-R-24-2042) : MURMURATION LEVEL 2Après une tournée des Zénith de France, qui a fait salles combles et son triomphe avec plus de 300 000 spectateurs depuis sa création au 13e Art en avril 2023, Sadeck Berrabah revient avec le level 2 de son mythique spectacle Murmuration !Vous retrouverez à la fois ses moments iconiques et de toutes nouvelles chorégraphies créées pour le spectacle qui sera amené par la suite à parcourir le monde et essaimer ces Murmurations aux quatre coins du globe. Il est impossible que vous soyez passés à côté de l’homme aux millions de vues sur les réseaux sociaux ni à côté de ses chorégraphies magiques et hypnotiques : De Shakira à Chris Brown en passant par les Black Eyed Peas et par les Grammy Awards, les Victoires de la Musique, la passation des JO de Tokyo 2020 à Paris 2024 et tant d’autres événements planétaires pour les plus grandes marques. Des images saisissantes, une musique envoutante et la synchronisation parfaite des danseurs rendent ce spectacle unique au monde. Il vous sera alors difficile d’oublier ce moment car il est possible aussi que vous soyez, à votre tour, entrainé dans la danse de Sadeck… Ne ratez sous aucun prétexte ces représentations exceptionnelles !

LES ARENES DE GRAND PARIS SUD 2 RUE EUGÈNE THOMAS 91000 Evry-Courcouronnes 91