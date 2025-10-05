Murmuration récits des temps anciens au cinéma l’Eden de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine

Murmuration récits des temps anciens au cinéma l’Eden de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine dimanche 5 octobre 2025.

Murmuration récits des temps anciens au cinéma l’Eden de Romilly-sur-Seine

Cinéma L’Eden Romilly-sur-Seine Aube

Tarif : – – Eur

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-10-05 15:00:00

fin : 2025-10-05

Date(s) :

2025-10-05

Le dimanche 5 octobre 2025 à 15h

Murmuration récits des temps anciens met en avant Jean Lefèvre un petit garçon né en 1942, traversant la guerre, trimballé entre la Normandie et l’Aube… .

Cinéma L’Eden Romilly-sur-Seine 10100 Aube Grand Est +33 3 25 21 18 42

English :

German :

Italiano :

Espanol :

L’événement Murmuration récits des temps anciens au cinéma l’Eden de Romilly-sur-Seine Romilly-sur-Seine a été mis à jour le 2025-09-16 par Office de Tourisme du Nogentais et de la plaine champenoise