Murmurations (II) – La tournée des oiseaux – Concert à l’aube – Exposition photographique et sonore Maison Heinrich Heine Paris dimanche 21 septembre 2025.

Pour célébrer le monde des oiseaux, le pianiste et compositeur

Lorenzo Naccarato a entrepris à l’automne 2024 un long voyage : suivre

la même route qu’une migration d’oiseaux, avec son piano k7, depuis le

nord de l’Allemagne jusqu’au Sénégal. Au cours de cette résidence

itinérante, il a fait étape en septembre dernier à la Maison Heinrich Heine pour présenter son spectacle.

De retour en France après sa première tournée des oiseaux, Lorenzo

revient nous proposer plusieurs formats de rencontres artistiques :

● un concert à l’aube, dans le parc de la Cité Universitaire

● une exposition photographique présentant le travail de documentation réalisé par Elisabeth Courbion

● des fragments sonores sur cassettes à découvrir dans l’espace d’exposition, en partenariat avec le Club K7.

♫ Concert à l’aube

Dimanche 21 septembre 2025 (lever du soleil 7h36)

Accueil 6h45, écoute naturaliste 7h00, concert 7h30

Pour les oiseaux, le lever du soleil est un moment d’intense activité

sonore. On parle d’ailleurs de chœur de l’aube (en anglais « dawn

chorus ») pour désigner ce phénomène, dont les raisons exactes nous

échappent. Recherche de partenaires, défense de territoire, propriété

acoustique du matin plus favorable à porter leur chant, autant

d’hypothèses émises pour tenter de l’expliquer.

Installé dans le parc de la Cité universitaire au lever du jour, le

public est convié à une écoute matinale des chants d’oiseaux,

accompagnée par la LPO Île de France, suivie d’une miniature musicale en

piano acoustique proposée par Lorenzo.

Gratuit, réservation conseillée _ L’exposition photo & cassette est accessible après le concert.

Exposition photographique & sonore

– du 20 septembre au 4 octobre 2025, de 9h à 17h –

La photographe et vidéaste Élisabeth Courbion a documenté certaines

étapes de la tournée des oiseaux. Pour la Maison Heinrich Heine, Lorenzo

et Elisabeth ont choisi une sélection de photographies et d’extraits

vidéo racontant des fragments du voyage. Ces images, accompagnées de

plusieurs créations sonores, seront diffusées sur deux sites : à la

Maison Heinrich Heine ainsi qu’au Club K7, la première boutique

spécialisée dans la vente de cassettes audio (2 rue Sommerard, 75005

Paris).

Intentions artistiques

Le concept de « Murmurations » est né d’un passage entre deux îles. Au

printemps 2019, Lorenzo Naccarato se produit au Festival International

de Jazz de Saint-Louis du Sénégal. Quelques mois plus tard, c’est sur

l’île de Föhr, au nord de Hambourg, qu’il donne un concert.

« Ce que je rapportais de ces deux voyages, c’était le souvenir des

oiseaux. Ceux que j’avais aperçus sur les rives du fleuve Saint Louis,

peuplant une immense réserve proche de la scène sur laquelle je jouais,

et ces autres oiseaux, qui semblaient faire la course avec le ferry

reliant Hambourg à l’île de Föhr. Je me suis senti très proche d’eux.

Artistes et oiseaux dépensent les uns comme les autres une énergie

infinie à chercher des lieux où habiter et chanter. L’idée d’une

nouvelle recherche musicale inspirée par les oiseaux prenait forme, et

émergeait avec elle le rêve d’un voyage : relier à nouveau ces deux îles

au cours d’une tournée épousant la même temporalité et la même route

qu’une migration d’oiseaux.

À son échelle, Murmurations propose de préserver des espaces et des

temps pour la poésie, d’encourager l’écoute et la célébration des

oiseaux. Comme l’écrit Vinciane Despret dans Habiter en oiseau : « Tout

pourrait bien commencer avec le chant d’un merle » ». — Lorenzo

Naccarato

En partenariat avec la LPO – Ligue pour la Protection des Oiseaux : animation naturaliste et sensibilisation

Avec le soutien technique de Club K7 pour la diffusion analogique sur cassette audio et vidéo

☛Samedi 20 septembre, à partir de 19h : Concert au crépuscule Murmurations

Au Parti poétique/zone sensible (112 Av. de Stalingrad, 93200 Saint-Denis)

Un projet de Lorenzo Naccarato documenté par la photographe et vidéaste Elisabeth Courbion dans le cadre des Journées européennes du patrimoine 2025.

Le dimanche 21 septembre 2025

de 07h00 à 08h30

gratuit Tout public.

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris

Maison Heinrich Heine 27C boulevard Jourdan 75014 Paris