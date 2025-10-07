Murmure des folios Abbeville

26 Place Clemenceau Abbeville Somme

Début : 2025-10-07 18:30:00

fin : 2025-10-07 19:30:00

2025-10-07

Au travers de la sélection de nos documents les plus remarquables ou insolites, venez découvrir la beauté, la singularité ou la rareté de nos collections de livres imprimés, manuscrits, titres de presse ancienne, dessins, gravures, reliures précieuses… qui seront mis à l’honneur au fil de nos coups de cœur.

7 octobre

La Bibliothèque patrimoniale vous propose de découvrir un ouvrage très singulier « Hypnerotomachie ou Discours de Songe de Poliphile », écrit par Francesco Colonna, en 1546. Ce livre vous incite à un voyage littéraire et architectural tout en laissant la place belle à l’art des jardins.

3 février

Surprise ! Nous vous proposons ce mois-ci un ouvrage « mystère » sorti de nos fonds pour votre plus grand plaisir…

2 juin

La Bibliothèque patrimoniale vous propose de découvrir l’ouvrage « Centurie de lépidoptères de l’île de Cuba, contenant la description et les figures coloriées de cent espèces de papillons (…) avec la chenille, chrysalide,… », écrit par Ph. Poey, en 1832.

26 Place Clemenceau Abbeville 80100 Somme Hauts-de-France +33 3 22 24 95 16

English :

Come and discover the beauty, uniqueness and rarity of our collections of printed books, manuscripts, old press titles, drawings, engravings, precious bindings… through a selection of our most remarkable or unusual documents, which will be highlighted in the course of our favorites.

october 7

The Bibliothèque patrimoniale invites you to discover a very singular work: « Hypnerotomachie ou Discours de Songe de Poliphile », written by Francesco Colonna in 1546. This book takes you on a literary and architectural journey, with a special focus on the art of gardens.

february 3

A surprise! This month, we’re bringing you a « mystery » book from our collections for your enjoyment…

june 2

The Bibliothèque patrimoniale invites you to discover the book: « Centurie de lépidoptères de l’île de Cuba, contenant la description et les figures coloriées de cent espèces de papillons (…) avec la chenille, chrysalide,… », written by Ph. Poey, in 1832.

German :

Entdecken Sie anhand der Auswahl unserer bemerkenswertesten oder ungewöhnlichsten Dokumente die Schönheit, Einzigartigkeit oder Seltenheit unserer Sammlungen von gedruckten Büchern, Manuskripten, alten Pressetiteln, Zeichnungen, Stichen, wertvollen Einbänden…, die im Laufe unserer Favoriten geehrt werden.

7. Oktober:

Die Bibliothek des Kulturerbes schlägt Ihnen vor, ein sehr ungewöhnliches Werk zu entdecken: « Hypnerotomachie ou Discours de Songe de Poliphile », geschrieben von Francesco Colonna im Jahr 1546. Dieses Buch lädt Sie zu einer literarischen und architektonischen Reise ein und lässt auch der Gartenkunst ihren Platz.

3. Februar

Überraschung! Diesen Monat bieten wir Ihnen ein « geheimnisvolles » Buch aus unserem Fundus zu Ihrem Vergnügen an…

2. Juni

Die Patrimonialbibliothek schlägt Ihnen vor, das Werk: « Centurie de lépidoptères de l’île de Cuba, contenant la description et les figures coloriées de centres espèces de papillons (…) avec la chenille, chrysalide, … », geschrieben von Ph. Poey, 1832, zu entdecken.

Italiano :

Venite a scoprire la bellezza, l’unicità e la rarità delle nostre collezioni di libri stampati, manoscritti, titoli di antiche stampe, disegni, incisioni, rilegature preziose, ecc. attraverso una selezione dei nostri documenti più notevoli o insoliti, che saranno esposti insieme ai nostri preferiti.

7 ottobre:

La Biblioteca del Patrimonio vi invita a scoprire un’opera insolita: « Hypnerotomachie ou Discours de Songe de Poliphile », scritta da Francesco Colonna nel 1546. Questo libro vi condurrà in un viaggio letterario e architettonico, dando spazio all’arte dei giardini.

3 febbraio

Una sorpresa! Questo mese vi proponiamo un libro « misterioso » dalle nostre collezioni per il vostro divertimento…

2 giugno

La Biblioteca del Patrimonio vi invita a scoprire il libro: « Centurie de lépidoptères de l’île de Cuba, contenant la description et les figures colorées de cent espèces de papillons (…) avec la chenille, chrysalide,… », scritto da Ph. Poey, nel 1832.

Espanol :

Venga a descubrir la belleza, la singularidad y la rareza de nuestras colecciones de libros impresos, manuscritos, títulos de prensa antigua, dibujos, grabados, encuadernaciones preciosas, etc., a través de una selección de nuestros documentos más notables o insólitos, que se expondrán junto con nuestros favoritos.

7 de octubre:

La Biblioteca del Patrimonio le invita a descubrir una obra insólita: « Hypnerotomachie ou Discours de Songe de Poliphile », escrita por Francesco Colonna en 1546. Este libro le llevará por un viaje literario y arquitectónico, al tiempo que otorga un lugar de honor al arte de los jardines.

3 de febrero

¡Una sorpresa! Este mes le traemos un libro « misterioso » de nuestras colecciones para que lo disfrute…

2 de junio

La Biblioteca del Patrimonio le invita a descubrir el libro: « Centurie de lépidoptères de l’île de Cuba, contenant la description et les figures coloriées de cent espèces de papillons (…) avec la chenille, chrysalide,… », escrito por Ph. Poey, en 1832.

