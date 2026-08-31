MURMURES Rue Saint-Exupère Blagnac

Informations pratiques

Blagnac

MURMURES

Rue Saint-Exupère PETIT THÉÂTRE SAINT-EXUPÈRE Blagnac Haute-Garonne

Tarif : 6.5 – 6.5 – 11 EUR

6.5

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-11-07 09:45:00

fin : 2026-11-07 10:15:00

Date(s) :

2026-11-07

Partition dansée pour une forêt magique.

Prélevez trois mètres carrés de forêt, y compris le sol humifère, ses racines, ses habitants aériens et souterrains, réels ou rêvés et posez l’ensemble sur un plateau de théâtre. Observez le tout longuement et intensément pendant quatre saisons, nuit et jour. Il se passera certainement quelque chose… Murmures sera le fruit de cette observation. De celle qui, patiente et discrète, permet à la vie des végétaux, des animaux, des êtres visibles et invisibles de s’offrir au regard. Il s’agira d’y retrouver les animaux que l’on entend, que l’on devine, qui nous respirent, d’y laisser naître les êtres surnaturels, présents sous une pierre, au fond d’un ruisseau ou au coeur du brouillard… Murmures tentera de surprendre les spectateurs et de les éveiller à de nouvelles perceptions et sensations ; de leur donner l’immense désir de se promener parmi les arbres et d’écouter le tout. 6.5 .

Rue Saint-Exupère PETIT THÉÂTRE SAINT-EXUPÈRE Blagnac 31700 Haute-Garonne Occitanie

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English :

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L’événement MURMURES Blagnac a été mis à jour le 2026-08-31 par COMITE DEPARTEMENTAL DU TOURISME DE LA HAUTE-GARONNE