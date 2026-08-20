Murmures contés et chantés, Bibliothèque municipale, Ambès

Informations pratiques

Murmures contés et chantés Samedi 3 octobre, 18h00 Bibliothèque municipale Gironde

A partir de 5 ans

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

Fin : 2026-10-03T18:00:00+02:00 – 2026-10-03T18:30:00+02:00

La marmite à histoires s’invite aux Biblis en folie ! Pour l’occasion, les bibliothécaires vous conteront quelques histoires saupoudrées de chansons

Animation également dans le cadre de la Nuit des Bibliothèques, en partenariat avec Bordeaux Métropole

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Biblis en folie 2026

©Médiathèque d’Ambès