Murmures de bois Adultes et ados Médiathèque Plouescat
Murmures de bois Adultes et ados Médiathèque Plouescat samedi 18 avril 2026.
Murmures de bois Adultes et ados
Médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-18 14:00:00
fin : 2026-04-18
Date(s) :
2026-04-18
Un atelier 100% récup’ pour découvrir la calligraphie gothique et la calligraphie gestuelle et abstraite écrire avec du brou de noix sur un morceau de cagette à légumes. Atelier animé par le calligraphe Xavier Piton.
10 places.
Sur inscription. .
Médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
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English : Murmures de bois Adultes et ados
L’événement Murmures de bois Adultes et ados Plouescat a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX