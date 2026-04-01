Murmures de bois Enfant de 7 à 11ans Médiathèque Plouescat

Murmures de bois Enfant de 7 à 11ans

Médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-14 14:00:00

fin : 2026-04-14

Date(s) :

2026-04-14

Un atelier 100% récup’ pour découvrir la calligraphie gothique et la calligraphie gestuelle et abstraite écrire avec du brou de noix sur un morceau de cagette à légumes. Atelier animé par le calligraphe Xavier Piton.

8 places.

Sur inscription. .

Médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English : Murmures de bois Enfant de 7 à 11ans

L’événement Murmures de bois Enfant de 7 à 11ans Plouescat a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX