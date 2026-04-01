Murmures de bois Enfant de 7 à 11ans Médiathèque Plouescat
Murmures de bois Enfant de 7 à 11ans Médiathèque Plouescat mardi 14 avril 2026.
Murmures de bois Enfant de 7 à 11ans
Médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14
Date(s) :
2026-04-14
Un atelier 100% récup’ pour découvrir la calligraphie gothique et la calligraphie gestuelle et abstraite écrire avec du brou de noix sur un morceau de cagette à légumes. Atelier animé par le calligraphe Xavier Piton.
8 places.
Sur inscription. .
Médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81
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English : Murmures de bois Enfant de 7 à 11ans
L’événement Murmures de bois Enfant de 7 à 11ans Plouescat a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX