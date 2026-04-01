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Murmures de bois Enfant de 7 à 11ans Médiathèque Plouescat

Murmures de bois Enfant de 7 à 11ans Médiathèque Plouescat mardi 14 avril 2026.

Lieu : Médiathèque

Adresse : 14 Place du Dauphin

Ville : 29430 Plouescat

Département : Finistère

Début : mardi 14 avril 2026

Fin : mardi 14 avril 2026

Heure de début : 14:00:00

Tarif :

Murmures de bois Enfant de 7 à 11ans

Médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat Finistère

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-14 14:00:00
fin : 2026-04-14

Date(s) :
2026-04-14

Un atelier 100% récup’ pour découvrir la calligraphie gothique et la calligraphie gestuelle et abstraite écrire avec du brou de noix sur un morceau de cagette à légumes. Atelier animé par le calligraphe Xavier Piton.
8 places.
Sur inscription.   .

Médiathèque 14 Place du Dauphin Plouescat 29430 Finistère Bretagne +33 2 98 69 88 81 

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English : Murmures de bois Enfant de 7 à 11ans

L’événement Murmures de bois Enfant de 7 à 11ans Plouescat a été mis à jour le 2026-03-25 par OT ROSCOFF, COTE DES SABLES, ENCLOS PAROISSIAUX