Murmures de la forêt Ensemble Instrumental de la Mayenne & François Soutif Théâtre Les 3 Chênes

Loiron-Ruillé Mayenne

Tarif : 6 – 6 – 6 EUR

Date :

Début : 2026-03-01 16:00:00

fin : 2026-03-01

Date(s) :

2026-03-01

Concert dessiné dans le cadre du Festival Monte dans l’Bus

Promenons-nous dans les bois ! Après le succès du concert dessiné “Symphonie pour doudous”, l’Ensemble Instrumental de la Mayenne et l’illustrateur François Soutif nous emmènent dans une nouvelle aventure, à la découverte des secrets de la forêt !

Les forêts nourrissent nombre d’espoirs et d’histoires. Sources infinies de contes, elles ont aussi inspiré une multitude de chefs d’oeuvres musicaux, parmi lesquels la cheffe d’orchestre Chloé Meyzie est allée

puiser pour concocter l’itinéraire de cette balade forestière, cheminant de Debussy à Rameau, de Poulenc à Prokofiev…

En parfaite résonnance avec l’atmosphère en clair-obscur de cette symphonie en sous-bois, la performance graphique de François Soutif mixe en direct peinture, théâtre d’ombres et projections lumineuses. Une introduction idéale au répertoire classique, à déguster en famille, pour le plus grand bonheur des oreilles (et des mirettes !) des petits comme des grands !

• Théâtre Les 3 Chênes

• Dimanche 1er mars à 16h

• Tout public dès 4 ans

• 6€ .

Loiron-Ruillé 53320 Mayenne Pays de la Loire +33 2 43 10 25 80

Concert drawn as part of the Monte dans l’Bus Festival

