Murmures de nature Menhirs et Landes de Monteneuf Monteneuf
Murmures de nature Menhirs et Landes de Monteneuf Monteneuf mercredi 15 avril 2026.
Murmures de nature
Menhirs et Landes de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 11:00:00
fin : 2026-04-15 12:00:00
Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22
Laissez-vous guidez le temps d’un conte et éveillez vos sens à la nature.
Pour jeune public de 3 à 6 ans
Durée 1h
Gratuit pour les adultes accompagnants. .
Menhirs et Landes de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93
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English :
L’événement Murmures de nature Monteneuf a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande