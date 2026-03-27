Murmures de nature Menhirs et Landes de Monteneuf Monteneuf

Murmures de nature Menhirs et Landes de Monteneuf Monteneuf mercredi 15 avril 2026.

Murmures de nature

Menhirs et Landes de Monteneuf D776 Monteneuf Morbihan

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-15 11:00:00
fin : 2026-04-15 12:00:00

Date(s) :
2026-04-15 2026-04-22

Laissez-vous guidez le temps d’un conte et éveillez vos sens à la nature.

Pour jeune public de 3 à 6 ans

Durée 1h

Gratuit pour les adultes accompagnants.   .

Menhirs et Landes de Monteneuf D776 Monteneuf 56380 Morbihan Bretagne +33 6 84 78 86 93 

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English :

L’événement Murmures de nature Monteneuf a été mis à jour le 2026-03-27 par OT MALESTROIT Destination Brocéliande

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