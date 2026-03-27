Murmures du Vivant Mission Pâques Chasse aux oeufs Perros-Guirec
Murmures du Vivant Mission Pâques Chasse aux oeufs Perros-Guirec lundi 6 avril 2026.
Murmures du Vivant Mission Pâques Chasse aux oeufs
Rue de Landerval Perros-Guirec Côtes-d’Armor
Tarif : – –
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2026-04-06 14:30:00
fin : 2026-04-06 16:30:00
Date(s) :
2026-04-06
Plongez vos enfants dans une aventure sensorielle et ludique au cœur du Verger de Crec’h Guegan !
Au programme chasse au trésor, observation de la nature, éveil des sens (vue, toucher, ouïe, odorat).
Chaque enfant pourra réaliser une mini-création artistique à partir de matériaux apportés par l’animatrice, pour respecter le Verger. Il pourra repartir avec ses trésors, chocolats et créations, et profiter d’un goûter conté gourmand.
Un après-midi pour éveiller la curiosité, la sensibilité au vivant et la créativité, dans une ambiance immersive et poétique.
En partenariat avec Betty Lou Spiraleuse des murmures. .
Rue de Landerval Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 2 96 91 62 77
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English :
L’événement Murmures du Vivant Mission Pâques Chasse aux oeufs Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de Perros-Guirec
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