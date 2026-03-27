Murmures du Vivant

Rue de Landerval Perros-Guirec Côtes-d’Armor

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-07

fin : 2026-04-24

Date(s) :

2026-04-07

Vos enfants sont invités à partir à la rencontre de la forêt, de ses textures, de ses couleurs et de ses histoires, pour une aventure créative et sensorielle. Ils seront

– Initiés à la forêt et à son écosystème ;

– Encadrés pour développer la créativité et l’expression artistique à travers les empreintes de feuilles, le land art éphémères ;

– Sensibilisés à la préservation de l’environnement en apprenant à interagir avec la nature de manière respectueuse.

Ils apprendront ainsi à relier l’imaginaire artistique à l’observation scientifique pour stimuler curiosité et attention.

En partenariat avec Betty Lou Spiraleuse des murmures.

Pendant les vacances scolaires, les créneaux seront flexibles, selon votre demande et vos disponibilités, avec une possibilité d’ouvrir tous les jours de vacances sur ces périodes

– Vacances de printemps du 7 avril au 24 avril ;

– Vacances d’été du 6 juillet au 28 août ;

– Vacances d’automne du 20 octobre au 30 octobre.

Si vous êtes intéressés, vous pouvez me joindre par téléphone ou par mail. .

Rue de Landerval Perros-Guirec 22700 Côtes-d’Armor Bretagne +33 7 83 35 91 57

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English :

L’événement Murmures du Vivant Perros-Guirec a été mis à jour le 2026-03-23 par Office de tourisme de Perros-Guirec