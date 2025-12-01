« Murmures nocturnes de Noël » Visite guidée au château royal de Blois Blois

« Murmures nocturnes de Noël » Visite guidée au château royal de Blois Blois lundi 22 décembre 2025.

« Murmures nocturnes de Noël » Visite guidée au château royal de Blois

Château Royal de Blois Blois Loir-et-Cher

Tarif : 22 – 22 – EUR

22

Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : Vendredi 2025-12-22 18:30:00

fin : 2026-01-02

Date(s) :

2025-12-22 2026-01-02

Dans la pénombre, à la lumière d’une torche, suivez pas à pas votre guide qui vous conduira à travers les appartements royaux et autres endroits insolites. Les grands personnages qui ont habité ces lieux reprendront vie pour vous raconter leur histoire ou vous dévoiler leurs secrets ! Mystères…

« Murmures nocturnes » Visite guidée au château royal de Blois. Les murs ont des oreilles et le château royal de Blois, une collection de souvenirs ! Animé, durant des siècles, de drames, de manigances et de jeux de pouvoir, il a tant à raconter sur les grands personnages qui y ont élu domicile ! À la lueur d’une torche, à la fermeture du château, cette visite mystérieuse et décalée

plonge dans le noir et dans le temps. Lecture de poèmes, secrets de beauté de l’époque, recette du blond vénitien, déambulations sur un étrange air de clavecin cette visite menée par une guide-conférencière costumée pour l’occasion, embarque les visiteurs dans les appartements royaux et certains endroits insolites habituellement fermés au public 22 .

Château Royal de Blois Blois 41000 Loir-et-Cher Centre-Val de Loire +33 2 54 90 33 33 reservation.chateau@blois.fr

English :

In the dark, by the light of a torch, follow your guide step by step who will lead you through the royal apartments and other unusual places. The great characters who inhabited these places will come back to life to tell you their stories or reveal their secrets! Mysteries…

German :

Im Halbdunkel, im Licht einer Fackel, folgen Sie Schritt für Schritt Ihrem Führer, der Sie durch die königlichen Gemächer und andere ungewöhnliche Orte führt. Die großen Persönlichkeiten, die diese Orte bewohnt haben, werden zum Leben erweckt, um Ihnen ihre Geschichte zu erzählen oder ihre Geheimnis

Italiano :

Al buio, alla luce delle torce, seguite passo dopo passo la vostra guida che vi condurrà attraverso gli appartamenti reali e altri luoghi insoliti. I grandi personaggi che hanno vissuto in questi luoghi prenderanno vita per raccontarvi le loro storie o svelarvi i loro segreti! Misteri…

Espanol :

En la oscuridad, a la luz de las antorchas, siga a su guía paso a paso mientras le conduce por los pisos reales y otros lugares insólitos. Los grandes personajes que vivieron en estos lugares volverán a la vida para contarte su historia o revelarte sus secretos Misterios…

L’événement « Murmures nocturnes de Noël » Visite guidée au château royal de Blois Blois a été mis à jour le 2025-07-30 par ADT41