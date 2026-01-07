Murmures nocturnes Visite guidée au château royal de Blois Blois

Murmures nocturnes Visite guidée au château royal de Blois

Lundi 2026-02-09 19:00:00

2026-03-06

2026-02-09

Dans la pénombre, à la lumière d’une torche, suivez pas à pas votre guide qui vous conduira à travers les appartements royaux et autres endroits insolites. Les grands personnages qui ont habité ces lieux reprendront vie pour vous raconter leur histoire ou vous dévoiler leurs secrets ! Mystères…

In the dark, by the light of a torch, follow your guide step by step who will lead you through the royal apartments and other unusual places. The great characters who inhabited these places will come back to life to tell you their stories or reveal their secrets! Mysteries…

