Murols en fête Murols

Murols en fête Murols vendredi 8 août 2025.

Murols en fête

Salle des fêtes Murols Aveyron

Début : 2025-08-08

fin : 2025-08-09

2025-08-08

Fête du village et son grand repas..

Vendredi 8 Août:

19h: traditionnel méchoui avec tombola organisé par le Comité des fêtes.

Samedi 9 Août:

Concours de pétanque en doublette organisé par l’Auberge inscriptions à 13h30 (8€/équipe).

Restauration sur place et buvette sur place

Repas du soir sur réservation avec au menu: Feuilleté au fromage, salade, boulette de boeuf en sauce et sa polenta, crème caramel 15 .

Salle des fêtes Murols 12600 Aveyron Occitanie +33 6 68 19 88 28

English :

Village fete and big meal…

German :

Dorffest mit großem Essen…

Italiano :

Festa del paese e grande pranzo…

Espanol :

Fiesta del pueblo y gran comida…

