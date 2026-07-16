AGENDA · Murols
Murols en fête Murols
vendredi 7 août 2026 · Murols
Informations pratiques
Murols
Murols en fête
Salle des fêtes Murols Aveyron
Tarif : – – EUR
17
Tarif de base plein tarif
Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07
Date(s) :
2026-08-07
Fête du village et son grand repas..
Vendredi 7 Août:
14h: concours de pétanque en doublette
19h: traditionnel méchoui avec tombola organisé par le Comité des fêtes. 17 .
Salle des fêtes Murols 12600 Aveyron Occitanie +33 6 68 19 88 28
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English :
Village fete and big meal…
L’événement Murols en fête Murols a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)