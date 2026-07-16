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AGENDA · Murols

Murols en fête Murols

vendredi 7 août 2026 · Murols

Informations pratiques

Début
vendredi 7 août 2026
Fin
vendredi 7 août 2026
Adresse
Salle des fêtes
Ville
12600 Murols
Département
Aveyron
Tarif
17 Tarif de base plein tarif

Murols

Murols en fête

Salle des fêtes Murols Aveyron

Tarif : – – EUR
17
Tarif de base plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : Vendredi 2026-08-07
fin : 2026-08-07

Date(s) :
2026-08-07

Fête du village et son grand repas..
Vendredi 7 Août:
14h: concours de pétanque en doublette
19h: traditionnel méchoui avec tombola organisé par le Comité des fêtes.  17  .

Salle des fêtes Murols 12600 Aveyron Occitanie +33 6 68 19 88 28 

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English :

Village fete and big meal…

L’événement Murols en fête Murols a été mis à jour le 2026-07-16 par HIT Aveyron (ADAT Aveyron)