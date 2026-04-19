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MURRAY HEAD ESPACE ANDRE LEJEUNE Gueret

MURRAY HEAD ESPACE ANDRE LEJEUNE Gueret

MURRAY HEAD ESPACE ANDRE LEJEUNE Gueret dimanche 19 avril 2026.

Lieu : ESPACE ANDRE LEJEUNE

Adresse : AVENUE RENE CASSIN

Ville : 23000 Gueret

Département : 23

Début : dimanche 19 avril 2026

Fin : dimanche 19 avril 2026

Heure de début : 18:30

MURRAY HEAD Début : 2026-04-19 à 18:30. Tarif : – euros.

Pour obtenir votre billet, le mieux est d’aller sur le site de l’organisateur ou du lieu afin d’obtenir le meilleur tarif.

ESPACE ANDRE LEJEUNE AVENUE RENE CASSIN 23000 Gueret 23

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