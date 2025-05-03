MURRAY HEAD – LA SALLE DES FETES Bordeaux

MURRAY HEAD Début : 2025-12-19 à 20:30. Tarif : – euros.

Murray Head est un acteur et chanteur folk anglais des années 1970 connu pour ses nombreuses chansons, en particulier Say It Ain’t So Joe. Bien qu’anglais, Murray Head parle couramment français au point de chanter dans cette langue et de réaliser une bonne partie de sa carrière en France.Cette artiste porté par des musiciens extraordinaires illustrera la richesse de son tour de chant sur cinq albums qui sont tous des disques d’or…

Vous pouvez obtenir votre billet ici

LA SALLE DES FETES GRAND PARC – 39 COURS DE LUZE 33000 Bordeaux 33