MURRAY HEAD La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Bordeaux

MURRAY HEAD Vendredi 19 décembre, 20h30 La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc Gironde

Place libre Assis uniquement

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-12-19T20:30:00 – 2025-12-19T21:00:00

Fin : 2025-12-19T20:30:00 – 2025-12-19T21:00:00

Murray Head est un acteur et chanteur folk anglais des années 1970 connu pour ses nombreuses chansons, en particulier Say It Ain’t So Joe. Bien qu’anglais, Murray Head parle couramment français au point de chanter dans cette langue et de réaliser une bonne partie de sa carrière en France.

Cet artiste porté par des musiciens extraordinaires illustrera la richesse de son tour de chant sur cinq albums qui sont tous des disques d’or…

La Salle des Fêtes Bordeaux Grand Parc 39 cours de luze Bordeaux 33300 Chartrons – Grand Parc – Jardin Public Gironde Nouvelle-Aquitaine 0533894603 https://www.bordeaux.fr/la-salle-des-fetes-bordeaux-grand-parc https://www.facebook.com/SDFBGP;https://www.instagram.com/sdfbgp/ [{« type »: « link », « value »: « https://www.ticketmaster.fr/fr/manifestation/murray-head-billet/idmanif/619331 »}]

RDV le VENDREDI 19 DEC, 20H30 à la Salle des fêtes du Grand Parc de BORDEAUX, vivre un moment inoubliable avec Murray Head ! murray head

3AG Production / Siln’Co