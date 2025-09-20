Murs à Pêches Journées Mondiales de l’art de l’art de l’espalier. IMPASSE GOBETUE 93100 MONTREUIL Montreuil

Murs à Pêches Journées Mondiales de l’art de l’art de l’espalier. 20 et 21 septembre IMPASSE GOBETUE 93100 MONTREUIL Seine-Saint-Denis

Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :

Début : 2025-09-20T12:30:00+ – 2025-09-20T20:+

Fin : 2025-09-21T12:30:00+ – 2025-09-21T20:+

Dimanche à 13h30 – Départ depuis la Prairie : atelier et visite sur la taille et la conduite des arbres en forme d’espalier, animés par Thierry Regnier et Julie Hannoyer.

Dimanche à 15h au Jardin-École : atelier gratuit de marquage de pommes. Présentation d’un pochoir sur le thème « L’art de l’espalier ».

IMPASSE GOBETUE 93100 MONTREUIL impasse gobetue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France 0698958857 https://mursapeches.blog/

©ASSOCIATION MURS A PECHES