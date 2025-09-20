Murs à Pêches Journées mondiales de l’art de l’espalier IMPASSE GOBETUE 93100 MONTREUIL Montreuil
Murs à Pêches Journées mondiales de l'art de l'espalier 20 et 21 septembre IMPASSE GOBETUE 93100 MONTREUIL Seine-Saint-Denis
Dates et horaires de début et de fin (année – mois – jour – heure) :
Début : 2025-09-20T12:+ – 2025-09-20T18:+
Fin : 2025-09-21T12:+ – 2025-09-21T18:+
Samedi 12h00
Longue visite patrimoniale et poétique du site des Murs à Pêches
Avec Pascal Mage Départ : prairie
14h00 – 18h00
Accueil en continu dans le verger remarquable
informations sur l’art de l’espalier : histoire et technique Avec Patrick Fontaine
18h00
Petite visite patrimoniale de différents jardins des Murs à Pêches
Avec Pascal Mage
Départ : prairie
Dimanche 12h00
13h30 Visite : « Conduite de l’arbre en espalier sur le site des Murs à Pêches »
Avec Thierry Regnier et Julie Hannoyer
Départ : prairie (stand de la Fédération des Murs à Pêches)
14h00 – 18h00
18h00 Petite visite patrimoniale de différents jardins des Murs à Pêches
Avec Pascal MageDépart : prairie
IMPASSE GOBETUE 93100 MONTREUIL impasse gobetue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France 0698958857 https://mursapeches.blog/
Samedi 12h00
©Fontaine