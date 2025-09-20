Murs à Pêches Journées mondiales de l’art de l’espalier IMPASSE GOBETUE 93100 MONTREUIL Montreuil

Murs à Pêches Journées mondiales de l’art de l’espalier 20 et 21 septembre IMPASSE GOBETUE 93100 MONTREUIL Seine-Saint-Denis

Début : 2025-09-20T12:+ – 2025-09-20T18:+

Fin : 2025-09-21T12:+ – 2025-09-21T18:+

Samedi 12h00

Longue visite patrimoniale et poétique du site des Murs à Pêches

Avec Pascal Mage Départ : prairie

14h00 – 18h00

Accueil en continu dans le verger remarquable

informations sur l’art de l’espalier : histoire et technique Avec Patrick Fontaine

18h00

Petite visite patrimoniale de différents jardins des Murs à Pêches

Avec Pascal Mage

Départ : prairie

Dimanche 12h00

Longue visite patrimoniale et poétique du site des Murs à Pêches

Avec Pascal Mage Départ : prairie

13h30 Visite : « Conduite de l’arbre en espalier sur le site des Murs à Pêches »

Avec Thierry Regnier et Julie Hannoyer

Départ : prairie (stand de la Fédération des Murs à Pêches)

14h00 – 18h00

Accueil en continu dans le verger remarquable

Informations sur l’art de l’espalier : histoire et technique

Avec Patrick Fontaine

18h00 Petite visite patrimoniale de différents jardins des Murs à Pêches

Avec Pascal MageDépart : prairie

IMPASSE GOBETUE 93100 MONTREUIL impasse gobetue 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France 0698958857 https://mursapeches.blog/

©Fontaine