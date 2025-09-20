Murs à Pêches L’art de l’espalier Jardins des murs à pêches Montreuil

Début : 2025-09-20T12:+ – 2025-09-20T22:+

Fin : 2025-09-21T12:+ – 2025-09-21T19:+

Visites libres et commentées, ateliers et fête : venez découvrir ce patrimoine étonnant ainsi que l’art subtil de l’espalier !

Jardins des murs à pêches 8 Impasse Gobetue, 93100 Montreuil Montreuil 93100 Signac – Murs-à-Pêches Seine-Saint-Denis Île-de-France 0148706000 http://www.montreuil.fr/environnement/les-murs-a-peches/ Patrimoine identitaire de la ville de Montreuil et territoire d’exception à l’échelle métropolitaine, les 34 hectares des murs à pêches représentent aussi un espace naturel de biodiversité et un haut lieu de la culture Montreuilloise. M9 Mairie de Montreuil / Bus 102, 121, 122.

