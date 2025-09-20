Murs à Pêches Les journées mondiales de l’art de l’espalier IMPASSE GOBETUE 93100 MONTREUIL Montreuil

Murs à Pêches Les journées mondiales de l'art de l'espalier 20 et 21 septembre IMPASSE GOBETUE 93100 MONTREUIL Seine-Saint-Denis

Début : 2025-09-20T14:+ – 2025-09-20T19:+

Fin : 2025-09-21T14:+ – 2025-09-21T19:+

« Venez découvrir l’art de l’espalier, son histoire et ses techniques anciennes, à travers différents jardins des Murs à pêches — en particulier le verger remarquable de Patrick Fontaine — ainsi qu’une fresque historique sur le domaine public, retraçant l’histoire du XVIIᵉ siècle à nos jours. »

IMPASSE GOBETUE 93100 MONTREUIL 0698958857 https://mursapeches.blog/

©FONTAINE