MURS EN POÉSIES À ST BO Saint-Bauzille-de-Putois

MURS EN POÉSIES À ST BO

Place du Christ Saint-Bauzille-de-Putois Hérault

5 édition des Murs en Poésies à St Bauzille de Putois dans le cadre du Printemps des poètes.

– Du 28 mars au 12 avril: Expo poétique en plein air. Les rues deviennent galerie. Poèmes d’habitants, textes d’auteurs — sur des supports qui vont du murmure minimaliste au grand format qui claque au vent.

– Vendredi 27 mars 20 h · Café des Mouffettes, la scène s’ouvre aux voix. Anaïs Vaillant et le Théâtre de l’Albarède donnent voix aux mots nés dans les ateliers d’écriture.

Les vers récoltés resteront suspendus sur les murs du village, le temps que l’encre sèche.

– Samedi 28 mars 18 h · Place du Christ, Peinture live avec Nomad expo, la fresque naît sous les yeux. Puis le village se met en marche — chorale, déclamations, musique — une déambulation théâtrale qui glisse de rue en rue jusqu’au plan d’eau, où l’Hérault accueille le final.

Autour des braseros, les saveurs voyagent aussi le Vietnam avec Stéphane de l’Inconstant, Haïti avec Festa.

– Dimanche 29 mars: 9 h · Dialogues de l’aube. Rdv en bas de la rue du Piérou. Christelle (Cie De si De la), violoncelle en main, dessine un paysage sonore au fil de l’eau et du vent.

Prévoir des baskets et un coussin pour s’asseoir.

16 h · Café des Mouffettes, Restitution des ateliers d’écriture de Julie Kpéré, Dokaf et Cie Katharsis sur le thème de la Divagation, une parole au fil de l’eau. Remous garantis. Éclaboussures comprises. .

English :

5th edition of Murs en Poésies in St Bauzille de Putois as part of Printemps des poètes.

