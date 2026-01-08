Murs murs d’images 2026 Centre Franco-Allemand de Provence Aix-en-Provence

Murs murs d’images 2026

Du 09/01 au 28/02/2026. Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence Bouches-du-Rhône

Tarif : – –

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-01-09

fin : 2026-02-28

Date(s) :

2026-01-09

Exposition de photos mettant en avant la liberté vont être exposées à la MJC, mais également au Novo, au Centre Franco-Allemand de Provence, au Arcades ainsi qu’au Repère Jeunesse.

Depuis 2016, la MJC Prévert fait un appel à photographies pour célébrer la liberté et notamment la liberté d’expression. Ces photos portent les couleurs de la joie de vivre et de nous exprimer à travers toutes les disciplines. Elles mettent en avant tous ces petits moments du quotidien, ces moments où nous sommes nous-mêmes, où nous apprenons, où nous transmettons: où nous profitons de notre liberté d’agir, de penser… Toutes ces choses qui nous semblent si évidentes que nous oublions parfois leur fragilité et leurs limites. Ce désir de célébrer la liberté nous est apparu nécessaire suite à la série d’attentats perpétrés en 2015.



Entre le 9 janvier et le 28 février 2026, ces photos mettant en avant la liberté vont être exposées dans Aix en Provence sur les façades de la MJC, au Novo, au Centre Franco-Allemand de Provence, au Arcades ainsi qu’au Repère Jeunesse. L’exposition de photos sera également accompagnée au sein de la MJC d’une exposition de l’atelier d’arts plastiques ainsi que de l’atelier d’écriture.



Le samedi 10 janvier de 19h à 21h, célébrera la liberté avec ses ateliers de la MJC (chant lyrique, chant moderne, piano, guitare, batterie). .

Centre Franco-Allemand de Provence 19 rue du Cancel Aix-en-Provence 13100 Bouches-du-Rhône Provence-Alpes-Côte d’Azur +33 4 42 21 29 12 info@cfaprovence.com

Afficher la carte du lieu et trouvez le meilleur itinéraire

English :

A photo exhibition highlighting freedom will be on show at the MJC, but also at the Novo, the Centre Franco-Allemand de Provence, the Arcades and the Repère Jeunesse.

L’événement Murs murs d’images 2026 Aix-en-Provence a été mis à jour le 2026-01-05 par Office de Tourisme d’Aix en Provence