Murs noirs Hall du théâtre des Ursulines Château-Gontier-sur-Mayenne

En partenariat avec l’Artothèque d’Angers !

En lien avec le spectacle de danse Les yeux fermés Compagnie S’poart, l’artothèque présente une sélection d’oeuvres dans le hall du Théâtre des Ursulines.

Artistes présentés Katrin Bremermann, Chimène Denneulin, Julien Parsy, Giuseppe Penone, Richard Serra.

Le titre de l’exposition est emprunté à la série photographique Les Murs Noirs de Chimène Denneulin.

L’artothèque d’Angers est un lieu de diffusion de la création contemporaine grâce au prêt des œuvres originales de sa collection et à une politique d’expositions et d’activités régulières. Elle est également un lieu d’initiation et de sensibilisation à l’art d’aujourd’hui. La collection compte à ce jour environ 1200 œuvres originales.

du 1 décembre 2025 au 12 décembre 2025

Hall du théâtre des Ursulines

visible les soirs de spectacle et sur rendez-vous

T. 02 43 09 21 67

entrée gratuite .

English :

In partnership with the Artothèque d’Angers!

