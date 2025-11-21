MUSCAT DE NOËL AU DOMAINE CARLE COURTY Millas
MUSCAT DE NOËL AU DOMAINE CARLE COURTY
6 Route de Corneilla Millas Pyrénées-Orientales
Tarif : 15 – 15 – 15
Début : 2025-11-21 19:30:00
fin : 2025-11-21
2025-11-21
Venez trinquer vendredi 21/11 à 19h30 au Domaine Carle Courty à Millas
Apéro musical de bienvenue + Ouillade de compet’ mijotée avec amour
Avec Vertigo duo pop
pour ambiancer tout ça et
vous faire danser .
15€/pers
Dessert (Crêpes des …
.
6 Route de Corneilla Millas 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 91 14 38
English :
Come and toast Friday 21/11 at 7:30 pm at Domaine Carle Courty in Millas
Welcome musical aperitif + Ouillade de compet?? simmered with love
With Vertigo pop duo?
to set the mood and
and make you dance??.
15?/pers
Dessert (Crêpes des …
German :
Stoßen Sie am Freitag, den 21.11. um 19.30 Uhr in der Domaine Carle Courty in Millas an:
Musikalischer Aperitif zur Begrüßung + mit Liebe gekochte Ouillade de compet?
Mit Vertigo einem Pop-Duo ?
um die Stimmung zu heben und
sie zum Tanzen zu bringen?
15/Pers
Dessert (Crêpes des …
Italiano :
Venite a brindare venerdì 21/11 alle 19.30 presso il Domaine Carle Courty a Millas:
Aperitivo musicale di benvenuto + Ouillade de competen?? sobbollita d’amore
Con Vertigo duo pop?
per creare l’atmosfera e
e farvi ballare?
15 a persona
Dessert (Crêpes des …
Espanol :
Venga a brindar el viernes 21/11 a las 19.30 en el Domaine Carle Courty de Millas:
Aperitivo musical de bienvenida + Ouillade de compet?? a fuego lento y con amor
Con Vértigo dúo pop?
para crear ambiente y
y ponerte a bailar?
15 por persona
Postre (Crêpes des …
