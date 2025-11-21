MUSCAT DE NOËL AU DOMAINE CARLE COURTY Millas

MUSCAT DE NOËL AU DOMAINE CARLE COURTY

6 Route de Corneilla Millas Pyrénées-Orientales

Début : 2025-11-21 19:30:00

Venez trinquer vendredi 21/11 à 19h30 au Domaine Carle Courty à Millas

Apéro musical de bienvenue + Ouillade de compet’ mijotée avec amour

Avec Vertigo duo pop

pour ambiancer tout ça et

vous faire danser .

15€/pers

Dessert (Crêpes des …

.

6 Route de Corneilla Millas 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 91 14 38

English :

Come and toast Friday 21/11 at 7:30 pm at Domaine Carle Courty in Millas

Welcome musical aperitif + Ouillade de compet?? simmered with love

With Vertigo pop duo?

to set the mood and

and make you dance??.

15?/pers

Dessert (Crêpes des …

German :

Stoßen Sie am Freitag, den 21.11. um 19.30 Uhr in der Domaine Carle Courty in Millas an:

Musikalischer Aperitif zur Begrüßung + mit Liebe gekochte Ouillade de compet?

Mit Vertigo einem Pop-Duo ?

um die Stimmung zu heben und

sie zum Tanzen zu bringen?

15/Pers

Dessert (Crêpes des …

Italiano :

Venite a brindare venerdì 21/11 alle 19.30 presso il Domaine Carle Courty a Millas:

Aperitivo musicale di benvenuto + Ouillade de competen?? sobbollita d’amore

Con Vertigo duo pop?

per creare l’atmosfera e

e farvi ballare?

15 a persona

Dessert (Crêpes des …

Espanol :

Venga a brindar el viernes 21/11 a las 19.30 en el Domaine Carle Courty de Millas:

Aperitivo musical de bienvenida + Ouillade de compet?? a fuego lento y con amor

Con Vértigo dúo pop?

para crear ambiente y

y ponerte a bailar?

15 por persona

Postre (Crêpes des …

