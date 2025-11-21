Unidivers UNITÉ ET DIVERSITÉ !

MUSCAT DE NOËL AU DOMAINE CARLE COURTY Millas

MUSCAT DE NOËL AU DOMAINE CARLE COURTY

MUSCAT DE NOËL AU DOMAINE CARLE COURTY Millas vendredi 21 novembre 2025.

MUSCAT DE NOËL AU DOMAINE CARLE COURTY

6 Route de Corneilla Millas Pyrénées-Orientales

Tarif : 15 – 15 – 15

Tarif de base plein tarif
Plein tarif

Date : jour – année – mois – jour et horaire :
Début : 2025-11-21 19:30:00
fin : 2025-11-21

Date(s) :
2025-11-21

Venez trinquer vendredi 21/11 à 19h30 au Domaine Carle Courty à Millas

Apéro musical de bienvenue + Ouillade de compet’ mijotée avec amour
Avec Vertigo duo pop
pour ambiancer tout ça et
vous faire danser .
15€/pers
Dessert (Crêpes des …
  .

6 Route de Corneilla Millas 66170 Pyrénées-Orientales Occitanie +33 6 23 91 14 38 

English :

Come and toast Friday 21/11 at 7:30 pm at Domaine Carle Courty in Millas

Welcome musical aperitif + Ouillade de compet?? simmered with love
With Vertigo pop duo?
to set the mood and
and make you dance??.
15?/pers
Dessert (Crêpes des …

German :

Stoßen Sie am Freitag, den 21.11. um 19.30 Uhr in der Domaine Carle Courty in Millas an:

Musikalischer Aperitif zur Begrüßung + mit Liebe gekochte Ouillade de compet?
Mit Vertigo einem Pop-Duo ?
um die Stimmung zu heben und
sie zum Tanzen zu bringen?
15/Pers
Dessert (Crêpes des …

Italiano :

Venite a brindare venerdì 21/11 alle 19.30 presso il Domaine Carle Courty a Millas:

Aperitivo musicale di benvenuto + Ouillade de competen?? sobbollita d’amore
Con Vertigo duo pop?
per creare l’atmosfera e
e farvi ballare?
15 a persona
Dessert (Crêpes des …

Espanol :

Venga a brindar el viernes 21/11 a las 19.30 en el Domaine Carle Courty de Millas:

Aperitivo musical de bienvenida + Ouillade de compet?? a fuego lento y con amor
Con Vértigo dúo pop?
para crear ambiente y
y ponerte a bailar?
15 por persona
Postre (Crêpes des …

L’événement MUSCAT DE NOËL AU DOMAINE CARLE COURTY Millas a été mis à jour le 2025-11-14 par OTI ROUSSILLON CONFLENT