Muscler son cerveau Ciboulette & Cie Salins-les-Bains

Muscler son cerveau

Ciboulette & Cie 46 Rue de la Liberté Salins-les-Bains Jura

Tarif : – – 150 EUR

Tarif de base plein tarif

Tarif de base

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2025-11-05 18:00:00

fin : 2025-11-19 19:30:00

Date(s) :

2025-11-05 2025-11-19

Ciboulette et compagnie vous propose un atelier Muscler son cerveau avec Miryam Eckert.

Nous allons visiter la salle de musculation du cerveau cet organe au combien peu exploité.

Nous allons voir comment avec de petites routines quotidiennes nous pouvons faire évoluer nos situations bloquées ou stagnantes.

Le cerveau est un outil précieux si l’on sait comment il fonctionne. Aujourd’hui on connait de plus en plus de techniques pour le rediriger et le reprogrammer afin de reprendre la main et positiver sa vie.

Je vous propose de venir découvrir comment faire le mercredi 12 mars ou le mercredi 26 mars.

Si cela vous parle nous ouvrirons un groupe avec des ateliers bimensuels lors desquels vous découvrirez et utiliserez ces outils pour faire de votre cerveau un allier puissant dans votre quotidien.

Prix 12 séances 150€

Inscription nécessaire au 06 61 47 63 64 .

Ciboulette & Cie 46 Rue de la Liberté Salins-les-Bains 39110 Jura Bourgogne-Franche-Comté +33 3 84 73 15 74 ciboulettetcie@gmail.com

English : Muscler son cerveau

German : Muscler son cerveau

Italiano :

Espanol :

L’événement Muscler son cerveau Salins-les-Bains a été mis à jour le 2025-03-10 par OFFICE DE TOURISME ARBOIS-POLIGNY-SALINS CŒUR DU JURA