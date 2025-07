Muscles en Estuaire Téléthon Port Mortagne-sur-Gironde

Muscles en Estuaire Téléthon Port Mortagne-sur-Gironde dimanche 14 septembre 2025.

Muscles en Estuaire Téléthon

Port Dauphin vert Mortagne-sur-Gironde Charente-Maritime

Tarif : 3 – 3 – 3 EUR

reversés au Téléthon

2025-09-14

2 randonnées (marcheurs 7km et cyclistes 15 km) le long de l’estuaire

Port Dauphin vert Mortagne-sur-Gironde 17120 Charente-Maritime Nouvelle-Aquitaine +33 6 74 29 34 23 francoisemouchel@sfr.fr

English :

2 hikes (7km walkers and 15km cyclists) along the estuary

German :

2 Wanderungen (Wanderer 7 km und Radfahrer 15 km) entlang der Flussmündung

Italiano :

2 passeggiate (7 km per gli escursionisti e 15 km per i ciclisti) lungo l’estuario

Espanol :

2 paseos (7 km para senderistas y 15 km para ciclistas) por la ría

L’événement Muscles en Estuaire Téléthon Mortagne-sur-Gironde a été mis à jour le 2025-07-23 par Royan Atlantique