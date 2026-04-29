MUSE LEGACY : LIVE 20 ans de Black Holes and Revelations au Nouveau Casino · Paris Nouveau Casino Paris

Take Me Out présente…

MUSE LEGACY – 20 ans de Black Holes and Revelations !

Une soirée pensée pour les fans de Muse.

· Black Holes and Revelations joué en intégralité, avec ses B-sides

· + un best of “By Request” des plus grands titres de Muse en deuxième partie de soirée.

Pour cette date spéciale, le show s’inspire du mythique live au Wembley Stadium.

Les fans munis d’un billet pourront participer à la setlist :

Choisis ton titre “By Request” parmi une sélection pour la partie best of… et fais partie du concert ! Tu peux même monter sur scène !

Au total, 2 heures de live, entre passionnés, pour revivre toute l’énergie et l’émotion de Muse comme en concert.

MUSE LEGACY : LIVE 20 ans de Black Holes and Revelations au Nouveau Casino · Paris ; Crédits :

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INFOS PRATIQUES

Samedi 4 Juillet 2026

Nouveau Casino

109 Rue Oberkampf, 75011 Paris

Une soirée pensée pour les fans de Muse : un live de 2h avec Black Holes and Revelations joué en intégralité pour ses 20 ans ainsi qu’un best of des plus grands titres de Muse !

Le samedi 04 juillet 2026

de 20h00 à 22h30

payant Billet : 17 EUR Tout public.

Horaire : année-mois-jour-heure

début : 2026-07-04T23:00:00+02:00

fin : 2026-07-05T01:30:00+02:00

Date(s) : 2026-07-04T20:00:00+02:00_2026-07-04T22:30:00+02:00

Nouveau Casino 109 Rue Oberkampf 75011 Paris

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