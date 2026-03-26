Musé numérique et ateliers, à la Micro-Folie Espace culturel Laaps’Art Montardon

Musé numérique et ateliers, à la Micro-Folie

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon Pyrénées-Atlantiques

Tarif : 0 – 0 – 0 EUR

Gratuit

Date : jour – année – mois – jour et horaire :

Début : 2026-04-11 14:00:00

fin : 2026-04-11 16:00:00

Date(s) :

2026-04-11

9h/11h Musée numérique, réalité virtuelle et activités en libre accès Œuvres d’art projetées sur grand écran, réalité virtuelle, jeux, livres et activités manuelles à découvrir librement.

10h/11h30 atelier Croche’thé Ados Adultes. Sur inscription.

11h/12h loto des odeurs Les senteurs du jardin. Saurez-vous reconnaître une œuvre d’art… rien qu’avec votre nez ? Fleurs, herbes aromatiques et plantes du jardin sont à sentir pour retrouver le tableau correspondant dans le musée numérique. Atelier guidé par la médiatrice.

14h/16h atelier Tricot’Thé. Le collectif Mont’Art propose un nouveau rendez-vous ouvert aux débutants comme aux personnes expérimentées. Un moment de création et d’échange autour d’une tasse de thé. Sur inscription. .

Espace culturel Laaps’Art 2 Chemin Penouilh Montardon 64121 Pyrénées-Atlantiques Nouvelle-Aquitaine +33 6 19 24 60 40 culture@montardon.org

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English : Musé numérique et ateliers, à la Micro-Folie

L’événement Musé numérique et ateliers, à la Micro-Folie Montardon a été mis à jour le 2026-03-24 par Syndicat du tourisme Coteaux Béarn Madiran